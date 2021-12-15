Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa’daki en ucuz doğal gazı Türkiye'nin kullandığını belirterek, "Size ayda 100 lira fatura geliyorsa 300 lirasını da devlet karşılıyor demektir. Avrupa’nın da en ucuz elektrik kullanan ikinci ülkesiyiz" ifadelerini kullandı.

Dönmez CNN Türk'te katıldığı programda soruları yanıtladı. BOTAŞ'ın Tuz Gölü'nün yanındaki doğal gaz depolama tesisini anlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Üstünde tarım yapılıyor, 1000 metre falan aşağıya inince büyük tuz yapıları var. O tuz yapılarını Kızılırmak’tan su taşıyarak basınçlı suyla eritiyoruz ve mağara oluşturuyoruz. Yani mağara dediğimiz de, bayağı büyük, içine bir Eyfel kulesi sığar. Bir mağaraya bir Eyfel Kulesi sığacak büyüklükte mağaralar açıyoruz. 10 tanesi bitti, hedefimiz orada 40’a çıkmak."

'KARADENİZ DOĞAL GAZI 2023'TE"

Karadeniz'de bulunan gaz 2023'te ulusal sisteme bağlanacağı için herkesin kullanabileceğini anlatan Dönmez, "İlk üretimi günlük 10 milyon metreküp olarak planladık, bu da yaklaşık 3.5 - 4 milyar metreküp eder. 2025 - 2026 gibi muhtemelen maksimum üretim seviyesine çıkacağız. 15 milyar metreküp ile 20 milyar metreküp arasında bir üretim demektir. Teorik olarak baktığımızda konutların ihtiyacı kadar bir gazı biz üretiyor olacağız. Ondan sonra 20 yıl boyunca inşallah evlerin doğal gazı bizim gazımız olacak" dedi.

Gazın ulusal sisteme dahil olmasıyla maliyet kontrolünün de ellerinde olacağına değinen Dönmez, çıkacak gazın, sanayi ve ticari yerler de dahil edince tüm tüketimin yaklaşık yüzde 30'una tekabül ettiğini kaydetti.



