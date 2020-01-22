Doğal gaz faturasına taksit

Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğal gaz faturaları ister istemez yükselişe geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İGDAŞ, yüksek gelen faturalar için taksit kampanyas8ı başlattı. 13 bankanın yer aldığı kampanyada, 2 ile 4 arasında taksit imkanı var.

Bu tarihe dikkat!

Vatandaş, 50 bin liraya kadar olan faturalarını 31 Mayıs’a kadar taksitlendirebilecek. Katılım şartları ve üst limitleri bankadan bankaya farklılık gösteren kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www. igdas.istanbul adresinden ve bankaların şubelerinden ulaşılabilir.

Hangi banka kaç liraya kaç ay vade uyguluyor?

Bu haberi de okudular 15 adımda doğal gaz faturası nasıl düşer?

Bu haberi de okudular Elektrik faturasını düşürmenin yolları: Yüzde 20 tasarruf edin