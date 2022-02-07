Doğal gaz kısıntısı yarın sona eriyor! BOTAŞ duyurdu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sonlandırıldığını bildirdi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibarıyla sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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