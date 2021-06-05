Doğal gaz müjdesi! Fiyatlar düşecek, 16 milyon abone...

Türkiye, enerjide merkez olma yolunda tam gaz ilerliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020’de Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunun müjdesini vermişti. Çok geçmeden yeni kaynakların bulunacağıyla ilgili açıklamalar da gelmeye başlamıştı. Erdoğan, 17 Ekim 2020’de 85 milyar metreküplük ek rezerv müjdesini vererek Tuna-1 (Sakarya Gaz Sahası) olarak isimlendirilen alanda keşfedilen gaz miktarının toplamda 405 milyar metreküpe ulaştığını duyurmuştu.









5 GEMİLİK FİLO KEŞFEDİYOR

Keşiflerin ardından hem gazın çıkarılıp karaya ulaştırılmasıyla ilgili çalışmalar hem de Karadeniz’de (Türkali 1-2-3, Amasra-1 kuyuları) ve Doğu Akdeniz’de arama tarama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalarda 5 gemilik filo yer alıyor. 2017’ye geldiğimizde Türkiye’nin milli enerji ve maden politikası yeni baştan belirlendi. O tarihten sonra denizlerdeki sondaj çalışmalarının kiralama yoluyla değil, doğrudan milli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesi kararlaştırıldı.

BU SEFER AMASRA-1'DEN ÇIKTI

Art arda 3 sondaj gemisi, ülkemiz derin deniz arama filosuna katıldı. Fatih, Yavuz ve Kanuni... Ayrıca Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri de denizlerde doğalgaz ve petrol arama konusunda ülkemizin elini güçlendirdi. Bu hamlelerin meyvesi alındı ve alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazla ilgili üçüncü müjdeyi dün Zonguldak’ta verdi. Filyos Limanı’nın açılışında konuşan Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ‘Amasra-1’ kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı” dedi.

11 YIL YETECEK MİKTARDA

Yeni keşifle birlikte şu ana kadarki toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı. Türkiye’nin yıllık doğalgaz ihtiyacı 48-50 milyar metreküp. Bu rezerv Türkiye’nin 11 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte. Rezerv sadece konutlarda kullanılırsa 16 milyon abonenin 37 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Dışa bağımlılığı azaltacak rezervler, cari açığın da azalmasını sağlayacak. Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük rezervin toplam değeri 100-120 milyar dolar aralığında.

HIZLA KARAYA TAŞINACAK

Karadeniz gazını 2023’te kullanıma sunmak için gece gündüz çalışma yapıldığını belirten Erdoğan, “Filyos’taki tesisi de hızla tamamlayarak hem deniz hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemiz en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. İkincisi karada doğalgazı işleyecek, kullanıma hazır hale getirecek tesis. Üçüncü aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır” diye konuştu. Erdoğan, ilk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işleminin bitirileceğini, ardından yeni sahaların açılacağını söyledi.

KAÇ KUYUDA ÇALIŞIYOR?

Karadeniz’deki 405 milyar metreküp gaz keşfinin ardından, 2 tespit ve 1 keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, 3’üncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor:

Tuna-1 (Sakarya Gaz Sahası-Filyos açıklarında):

- 2020’de 405 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi.

- Rezervin potansiyel ekonomik büyüklüğü 80 milyar doların üzerinde.

Türkali-1:

-Fatih sondaj gemisi, 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaştı.

- Çalışmalarını 77 günde tamamladı.

Türkali-2:

-3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşıldı.

- Rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlandı.

- Kanuni sondaj gemisi bu kuyudaki testlerini yapmaya devam ediyor.

Türkali-3:

- Fatih, Türkiye’nin 3’üncü derin deniz tespit kuyusu Türkali-3’te sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Amasra-1 (Kuzey Sakarya Gaz Sahası):

- Fatih sondaj gemisi Amasra-1 Kuyusu’nda 8 Nisan’da başladığı sondaj faaliyetlerini tamamlamıştı. Amasra-1’de son kuyu derinliğine ulaşmıştı.

İLK GAZ 2023'TE ŞEBEKEYE VERİLECEK, FATURALAR UCUZLAYACAK

-Bölgedeki ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak, Türkiye'nin doğalgaz şebekesine verilmesi planlanıyor.

-Böylece vatandaşın doğalgaz faturası da ucuzlayacak.

-Kuyulardan ilk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek, üretim kademeli olarak artacak.

-2027-2028'de yıllık bazda yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

-15 milyar metreküplük gaz üretimi, Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayabilecek.

-Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki gaz tüketiminin tamamına yakını dışarıdan alınıyor.

-Tüketimin 14.5 milyarı konutta, 12.4 milyarı sanayide, 11.2 milyarı elektrik üretiminde, 6.8 milyarı ise diğer alanlarda kullanılıyor.

-Rezervin sadece evlerde kullanılması halinde 16 milyon abonenin 37 yıllık ihtiyacı karşılanabilecek.

-Türkiye her yıl doğalgaza ortalama 12-13 milyar dolar ödüyor.

-Türkiye petrolde yüzde 92, doğalgazda ise yüzde 99 ithalata bağımlı.

-Petrol ve doğalgazda dışarıya ödenen rakam keşiflerle azaldıkça, ülkede kalan kaynaklar yatırım ve istihdama ayrılacak.

-Türkiye'nin deniz sondajları Akdeniz ve Karadeniz olmak üzere 1970'te başlamıştı.

PAZARLIKTA AVANTAJ

-Rezerv, ithalat bağımlılığını azaltacak ve Rusya, İran ve Azerbaycan ile birkaç yıl içinde kademeli olarak sonlanacak uzun vadeli gaz kontratlarının da yeniden şekillenmesinde kritik rol oynayacak.

-Türkiye, doğalgaz ihtiyacının yüzde 36.9'unu Rusya'dan, 15.7'sini Azerbaycan'dan, 13.5'ini Cezayir'den, 11.7'sini İran'dan, 7'sini Nijerya'dan, 5.8'ini Katar'dan, 3.2'sini ABD'den ve 3.1'ini Trinidad Tobago'dan karşılıyor.