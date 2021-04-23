Birçoğumuz bunları biliyoruz... Ancak tatil heyecanı, hazırlıklar ve son dakika akla gelen eşyalar, evden çıkarken alınması gereken önlemleri unutturuyor. Bu yüzden uzun süre evde olmasanız dahi faturalar evdeymişsiniz gibi yüksek geliyor. Basit önlemlerle tatilin keyfini sürerken, evdeki masrafları düşürebilirsiniz. İşte hayat boyu lazım olacak öneriler...

İşte Bilal Emin Turan'ın yazısı:

BAYRAM SONRASI HAREKETLİ

Artan korona vakaları nedeniyle ülke genelinde iki hafta devam edecek kısmi kapanma sürecine girdik. Bu sürenin bitiminde özellikle de Ramazan Bayramı’ndan sonra vaka sayılarına bağlı kısıtlamaların gevşetilmesiyle tatil heyecanı başlayacak. Okullarda da yaz tatili için işaret edilen tarih temmuz başı. Bayram, sömestr ve havaların ısınması derken, milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor.

ACELEYLE UNUTULUR

Tatil için genelde son dakika hazırlık yapılıyor ve evden acele çıkılıyor. Gönül rahatlığıyla tatile gitmek ve aklınızın evde kalmaması için tatile çıkarken evinizde gerekli önlemleri almanızda fayda var. ‘Nasıl olsa unutmam’ dediğiniz kolay gibi görünen bazı şeyleri, tatile gittiğiniz anda telaşla yapmadığınızı fark edersiniz. Bunların başında da enerji ve su tüketimiyle ilgili önlemler geliyor.

YAPILACAKLAR LİSTESİ ÖNEMLİ

Gerekli önlemler alınmadığı için tatile çıktığınızda eviniz günlük olarak kullanılmasa da masraflar devam eder. Öncelikle her tatile gidişinizde evden çıktığınız andan itibaren ‘acaba fişe takılı bir şey kaldı mı, muslukları kapatmış mıydım, kapıları kilitledim mi?’ gibi sorular kafanızı meşgul ediyorsa mutlaka evde yapılacaklar listesi hazırlayın. Bu konuda da önceliğiniz elektrikle ilgili tedbirler olsun. Ama tatil takvimi yaklaşmadan önce planlı alışveriş de listede ilk sırada bulunmalı.

ŞALTERLERİ İNDİRMEK

Tatildeyken elektrik tüketimiyle ilgili alınabilecek en kestirme yol şalterleri indirmektir. Fakat düşünmeden yapılan bu hamle bazı sıkıntılara neden olabilir. Örneğin şalterleri indirdiğinizde çok az kullandığınız için aklınıza gelmeyen derin dondurucunuz çalışmaz ve sakladığınız tüm gıdalar bozulur. Ayrıca evde güvenlik kamerası, alarm gibi cihazlarınız da devre dışı kalır. O nedenle çalışması gereken cihazların elektriğini kesmeyen şalterleri indirebilirsiniz.

BUNLARI AKLINIZDA TUTUN!

Evden çıkmadan önce tüm pencereleri ve balkon kapılarını kilitleyin.

Evde altın, takı gibi değerli eşyalarınızı bırakmayın. Yanınızda taşımak da riskli olacağı için onları bankada kiralık kasada muhafaza edebilirsiniz.

Çiçekleriniz varsa saksıların altlığını su ile doldurun.

Uzun süreli tatile çıkıyorsanız kanepe, koltuk, masa ve sandalyelerinizin üzerini toza karşı önlem için örtebilirsiniz.

Tatile çıkarken evde çöp bırakmayın.

SUYU ATLAMAYIN

Tatilde olduğunuzda beklenmedik sızıntıları veya su hasarını önlemek için sadece muslukları kapatmakla yetinmeyin, su vanasını kapatın. Yoksa musluk veya tesisat arızası sonucu büyük zararlar oluşabilir. Musluk arızası sonucu taşan su, komşularınıza da zarar verebilir. Konut sigortanız bulunmuyorsa bütçenizi sarsacak maliyetler oluşabilir. Aman dikkat!

FİŞE TAKILI CİHAZLARLA YILDA 200-250 LİRA FARK

Televizyon, uydu alıcısı, bilgisayar, şarj aletleri, su ısıtıcısı, tost makinesi, alarmlı saat, elektrikli ocak, fırın, kombi, klima... Elektrikle çalışan aletler, kullanmadığınızda bile fişe takılıyken elektrik harcıyor. Tatil için yola çıkmadan önce evde prize takılı olması gerekmeyen tüm cihazların kapalı olsalar dahi fişini çekin. Kabaca bir hesapla fişe takılıyken 3 watt elektrik tüketen 10 cihaz, yılda fazladan yaklaşık 200-250 liranın çöpe atılmasına neden oluyor. Gereksiz cihazları fişten çekerek, aylık faturanın yüzde 2’si oranında tasarruf etmek mümkün. Fişleri prizden çekerek, elektrik kablolarından kaynaklı oluşabilecek yangınların da önüne geçilmiş olur.

DOĞALGAZ ÖNLEMİ VE KOMBİ ARIZASI

Evden çıkarken doğalgaz vanasını kapatmayı unutmayın. 10 günden fazla yapılan bir tatilden döndüyseniz kombiniz çalışmayabilir. Uzmanlara göre bunun nedeni doğalgaz saati ile kombi arasındaki doğalgaz borularının içindeki gazın uzun süre kullanılmadığı zaman özelliğini yitirmesi. Bu da kombinin arıza vermesine neden oluyor. Bu durumda kombiyi her arızaya geçtiğinde en az 3 kere reset atarak tekrar çalıştırın. Bu sayede borulardaki özelliğini yitirmiş gaz boşalır ve cihaz çalışır

PLANLI ALIŞVERİŞ VE BUZDOLABI HASSAS KONULAR

BOZULACAK GIDAYI TÜKETİN

Öncelikle tatil bir ‘planlama’ işidir. Son dakika valizleri hazırlayıp tatile çıkanlar, ek maliyetlerle karşılaşır. Bu maliyetlerde de gıda başta gelir. Fazladan yapılan alışveriş ve yemekler tatile çıkılacak güne kadar tüketilmezse çöp olur. O yüzden tatile gideceğiniz tarihe göre alışveriş yapın. Yaz sıcağında hemen bozulacak gıdalardan (sebze, meyve, et ve süt ürünleri) az alın. Planlı alışveriş yaparsanız tatile çıkmadan önce buzdolabındaki tüm gıdaları tüketebilirsiniz. Bu durumda buzdolabınızın fişini çekip tatilde olduğunuz süre boyunca ekstra tasarruf sağlayabilirsiniz. Fişini çektiğiniz dolabın kapısını açık bırakın, bu içerisinde oluşabilecek kokuyu önler. Döndüğünüzde buzdolabını çalıştırdığınızda 6-7 saatte kendine gelir.

ÇALIŞACAKSA BUZ TAKVİYESİ

Buzlukta tüketemediğiniz gıdalar varsa yani dolabın çalışması gerekiyorsa tatil moduna alın. Bu özellik yoksa minimum soğukluk derecesine ayarlayın. Dolap kapağı sık açılıp kapanmayacağı için düşük soğukluk gıdaları korumaya yeter ve enerji tüketimi azalır. Fişe takılıyken yaz tatilinde dolabınızın daha az enerji harcamasını istiyorsanız buzluğundaki boşlukları (4’te 3’ünü) dolduracak şekilde su dolu pet şişe veya kap koyun. Ne kadar buz olursa dolabın iki çalışma arasındaki zaman da o kadar uzar. Yani daha az çalışır ve tüketim düşer.