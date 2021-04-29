Doğal gaz ve elektrik faturaları için flaş karar! Erteleniyor, tam kapanma...
Milyonlarca doğal gaz ve elektrik abonesini ilgilendiren haber... Bu akşam saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanmanın başlamasına saatler kala, koronavirüs salgınıyla ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte elektrik ve doğal gaz faturalarına ne olacağı konusu merak ediliyordu. Beklenen karar alındı.
29 Nisan 2021, Perşembe 11:43 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Türkiye bu akşamdan itibaren 17 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Koronavirüs pandemisinin artış göstermesiyle birlikte önlem olarak alınan tam kapanma kararı ile birlikte bazı durumda değişiklikler planlandı.
BORÇ NEDENİYLE KAPAMA OLMAYACAK
Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.
Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.
İŞTE ALINAN ÖNLEMLER
Zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak. Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Arızalara en hızlı biçimde müdahale edilecek. Müşteri hizmetleri merkezleri müşterilerin ihtiyacını karşılamak için dönüşümlü olarak çalıştırılacak. (Milliyet)