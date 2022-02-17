İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında yapılacak olan doğal gaz fatura desteği sayesinde 4 milyon haneye yardım sağlanacak. Buna göre doğal gaz desteği başvuru tarihi belli oldu. İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak. Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ikinci haftasından sonra yapılacağını açıklamıştı.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Doğal gaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

DOĞAL GAZ FATURA YARDIMI NE KADAR VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanan uygulama ile hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak.

“VATANDAŞIMIZA GELEN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARI ELBETTE YÜKSEKTİR”

Son dönemde üzerinde en çok konuşulan ve en çok istismar edilen konuların başında enerji fiyatları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye bugün enerji konusunda elektriklerin yokluğunu değil, sadece fiyatını tartışabiliyorsa, bunu geçtiğimiz 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkarttığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin elektrik üreten santral sayısını 298’den bin 808’e yükselterek, iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu bir milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkartarak toplam elektrik üretimini dört kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada oldukça yükseldi. Ama bu sadece bize ait değil. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, üstelik de bizden her bakımdan çok daha yüksek oranlarla fiyat artışları günlük hayata yansımaktadır” şeklinde konuştu.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının Euro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa üzerinden karşılaştırmasını yapan Erdoğan, “Özellikle milletime sesleniyorum, milletimin bunları değerlendirmesi ve aklıselim ile kararını vermesi birçok şeyi düzlüğü çıkartacaktır. Konutlarda aylık 200 kilovat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa’daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan üçüncü ülke durumundadır. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilovata denk gelen tutarı 18 Euro iken bu rakam Norveç’te 35, Fransa’da 45, Hollanda’da 60, Belçika’da 92, Almanya’da 100 Euro’dur. Aynı miktardaki tüketim bedelini asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5’luk bir oran karşımıza çıkarken Almanya’da yüzde 6,2, Bulgaristan’da 7,5, Çekya’da yüzde 10, Romanya’da yüzde 15’lik oranlarla karşılaşıyoruz. Benzer bir tablo doğal gaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Euro’luk fatura ile Avrupa’nın vatandaşına en ucuz doğal gaz hizmetini sunan ülkesidir. Bu rakam Macaristan’da 30, Polonya’da 63, Yunanistan’da 100, İtalya’da 156, Almanya’da 256 Euro düzeyine yükselmektedir. Doğal gaz fiyatının asgari ücretle mukayesesinde de ülkemiz yüzde 5,6 ile en uygun fiyat konusunda yine ilk sıralarda yer alınken bu oran Macaristan’da yüzde 9, Yunanistan’da yüzde 13, Almanya’da 15,2, Romanya’da yüzde 31’lik seviyelere çıkmaktadır. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğal gaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşına en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl sadece elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta 165 milyar liralık sübvansiyon yaparak salgın sebebiyle zaten sıkıntı içinde olan vatandaşımızın ilave yükler altına girmesine engel olduk. Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Sadece bu 3 kalemdeki sübvansiyon rakamının Türkiye’nin toplam yatırım harcamaları kadar olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“RAKAMLAR VATANDAŞLARIMIZ LEHİNE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR”

Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrikte ve doğal gazda haneleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, “Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kilovat olan en düşük tarife dilimini 210 kilovata yükseltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Yapılan analizler Ocak ayı itibariyle tüketicilerin yüzde 64’nün düşük tarifeden faydalandığını, yüzde 36’lık bir kesimin de üst tarifeden fatura ödediğini göstermektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların karanı aldık. Öncelikle 210 kilovata kadar ki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.

Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında Cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik” dedi.

BAKAN YANIK NE DEMİŞTİ?

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık kömür ve doğal gaz desteği hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımının yanında doğal gaz desteğinin de verileceğini açıklayarak, "1,8 milyar TL kömür desteği verdik. Doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz" diye konuşmuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık konuşmasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.

ENGELLİ VATANDAŞLAR

Sadece bu dönemle alakalı değil, biz AK Parti iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlet dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır.

Engelliler, engelliğin dezavantajı vardır zaten, dolayısıyla biz onun çevreye uyumunu sağlaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyoruz. Eğer bir bakım gerekiyorsa onu destekliyoruz. Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.

"ANAOKULU DESTEĞİ BAŞVURULARI YAKINDA BAŞLAYACAK"

Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız. Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz.

450 MİLYON TL EK KAYNAK

Bizim sosyal yardım kullanıcısı gruplarımızın kendi içinde çok farklı segmentleri var. Bir kısmı ısınma desteği, bir kısmı eğitim yardımı gibi. Biz şuanda şunu yapıyoruz. Özellikle sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa bunları tespit edip, bunların değerlendirilmesini sağlıyoruz."



