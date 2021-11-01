Ekonomi Doğal gaza zam! Yeni tarife belli oldu! Konutlarda...

Doğal gaza zam! Yeni tarife belli oldu! Konutlarda...

Ekonomi

Doğal gaza zam! Yeni tarife belli oldu! Konutlarda...

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz tüketiminde artış başladı. BOTAŞ yeni doğal gaz tarifesini duyurdu. Yeni tarifeye göre doğal gaz yüzde 47, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatı ise yüzde 48 zamlandı. Konutta kullanılan doğal gazda fiyat değişmedi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 08:35 Son Güncelleme:
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Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

TARİFE YAYINLANDI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

YÜZDE 48 ARTTI

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı. Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

SANTRALLERDE YÜZDE 46

Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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