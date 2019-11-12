Avustralyalı oyuncu Margot Robbie (29), yer aldığı prestijli yapımlar ile son bir yılda görkemli kırmızı halı törenlerinin yıldızı oldu.

Doğal güzelliği ile dikkat çeken Robbie’nin makyaj sırlarını makyözü Pati Dubroff açıkladı:

● Temiz cildi nemlendirin. Fondötenten sonra hafif pembe ve kremsi yapıdaki allığı parmak uçlarınızla yanaklarınıza uygulayın.

● Sonra toz allıkla sabitleyin.

● Göz altlarınıza beyaz kalem sürerek belirginleştirin.

● Göz kapaklarında gözün burna yakın kenarına pembe farla gölge yapın. Bu hem gözleri daha iri gösterir hem de belirginleştirir.

● Doğallığı ve ışıltıyı korumak için çok az rimel uygulayın.

● Dudaklarınızı pembenin yumuşak bir tonundaki kalemle çerçeveleyin ve kalemin bir açık tonunda ruj sürün.

Margot Robbie kimdir?

Boşanan bir anne babanın kızı olan Margot Robbie annesinin yanında büyüdü. 17 yaşında Melbourne'a yerleşerek profesyonel oyunculuğa başladı.

Neighbours (2008–2011) pembe dizisindeki performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi.

Büyük çıkışını 2013 yılında Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi.

2017'de Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı.

Filmografi

2008 Vigilante Cassandra Aash Aaron

2009 I.C.U. Tristan Waters Aash Aaron

2013 Zamanda Aşk Charlotte Richard Curtis

2013 Para Avcısı Naomi Lapaglia Martin Scorsese

2015 Z for Zachariah Ann Burden Craig Zobel

2015 Fokus Jess Barrett Glenn Ficarra & John Requa

2015 Aşk Uğruna Celine Saul Dibb

2015 Büyük Açık Kendisi Adam McKay Cameo

2016 Whiskey Tango Foxtrot Tanya Vanderpoel Glenn Ficarra & John Requa

2016 Tarzan Efsanesi Jane Porter David Yates

2016 Suicide Squad Harleen Quinzel / Harley Quinn David Ayer

2017 Terminal Annie Vaughn Stein Yapım sonrası, ayrıca yapımcı

2017 Goodbye Christopher Robin Daphne de Sélincourt Simon Curtis Yapım sonrası

2018 I, Tonya Tonya Harding Craig Gillespie Yapım sonrası, ayrıca yapımcı

2018 Peter Rabbit (seslendirme) Will Gluck Çekim aşamasında