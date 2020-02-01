Doğal kedi şampuanı nasıl yapılır?
Tüylü dostlarımızın temizliği hem kendi sağlıkları açısından hemde sahipleri açısından oldukça önemli. Doğal kedi şampuanı evde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer evde doğal kedi şampuanı nasıl yapılır merak ediyorsanız "doğal kedi şampuanı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
01 Şubat 2020, Cumartesi 17:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Evde hayvan beslemek oldukça sorumluluk gerektiren bir durumdur. Sizde evinizde kedi besliyorsanız ve tüylü dostunuz sağlığı için doğal kedi şampuanı kullanmak istiyorsanız "doğal kedi şampuanı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Doğal kedi şampuanı nasıl yapılır?
Doğal kedi şampuanı malzemeleri
- 1 su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi
- 4 su bardağı su
- 1 çay kaşığı bulaşık sabunu
Doğal kedi şampuanı yapılışı
Bütün malzemeleri karıştırıp iyice çalkalayın. Sonra bol suyla kedinizi yıkayın.