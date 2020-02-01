Evde hayvan beslemek oldukça sorumluluk gerektiren bir durumdur. Sizde evinizde kedi besliyorsanız ve tüylü dostunuz sağlığı için doğal kedi şampuanı kullanmak istiyorsanız "doğal kedi şampuanı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Doğal kedi şampuanı nasıl yapılır?

Doğal kedi şampuanı malzemeleri

- 1 su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi

- 4 su bardağı su

- 1 çay kaşığı bulaşık sabunu

Doğal kedi şampuanı yapılışı

Bütün malzemeleri karıştırıp iyice çalkalayın. Sonra bol suyla kedinizi yıkayın.