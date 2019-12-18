Doğal makyaj temizleme suyu nasıl yapılır? Ev yapımı makyaj temizleme suları hazırlama yöntemleri
Artık hemen hemen herkes günlük yaşantısında makyaj uygulamaktadır. Makyaj yapıp vurgulamak istediğimiz detayları ön plana çıkartabildiğimiz gibi cilt kusurlarımızıda yok etmiş oluruz. Günlük yaşantınızda makyaj uyguluyor ve temizlemek istediğinizde doğal ürünler kullanmak istiyorsanız "doğal makyaj temizleme suyu nasıl yapılır, ev yapımı makyaj temizleme suları hazırlama yöntemleri" haberimize bir göz atın.
Bakımlı ve güzel görünmek için uygulanan makyajı iyice temizlemek cilt sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Evde doğal makyaj temizleme suyu elde etmek istiyorsanız "doğal makyaj temizleme suyu nasıl yapılır, ev yapımı makyaj temizleme suları hazırlama yöntemleri" detaylar haberimizde.
Doğal makyaj temizleme suyu nasıl yapılır? Ev yapımı makyaj temizleme suları hazırlama yöntemleri
Doğal makyaj temizleme suyu ile fondöten, göz farı ve ruju oldukça kolay temizleyebilirsiniz.
- Rendelenmiş 1 adet yeşil elma, yarım litre yağsız süt ve 1 yemek kaşığı badem yağı ekleyip iyice karıştırın. Karışımı bir tülbent yardımıyla süzün. Cam şişede saklayın ve kullanacağınız zaman makyaj temizleme pamuğunu bu karışımla ıslatıp cildinizi temizleyin.
- Yarım çay bardağı zeytin yağı ve yarım çay bardağı gül suyunu bir cam şişeye koyup iyice çalkalayın. Her kullanımda şişeyi çalkalayıp kullanın.
- 1 adet minik salatalığı rendeleyip sıkarak suyunu çıkartın. Suyun içerisine 1 çay kaşığı badem yağı ve 1 damla lavanta yapı ekleyin. İyice çalkalayıp makyaj pamuğuyla cildinizi temizleyin.
- Papatya kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğuyan papatya suyunun üzerine 3 damla zeytin yağı ekleyin iyice karıştırın. Makyaj temizleme pamuğuyla cildinize bu karışımı uygulayın.
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