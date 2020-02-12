Doğal malzemeyle kaliteli ürünler

Brandcom Group’un Türkiye tasarım mirasını sürdürme misyonu üzerine kurduğu yeni markası IZZ; geleneksel tekniklerle, kültürel çizgileri yorumlayarak, kurumların kimliğine özgü tasarımlar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin tarihi ve kültürel varlığı ile birlikte markalarının da dünyaya taşınabilmesini benimseyen grup, yeni markasında Esmer Erdem ile iş birliği yaparak özel ürünlere imza atıyor.

Disiplinler arası kültür ve sanat projeleri geliştiren IZZ; sergiler, müzeler ve kurumların ihtiyaç duyduğu tüm markalaşma sürecini yürütebilecek bir altyapıya da sahip. Marka, sınırlı sayıda tasarlanan sanatsal objelerden oluşan koleksiyonlardan; günlük kullanımda kendine yer bulabilen fonksiyonel ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi sunuyor. Yılda 8 koleksiyon çıkaran IZZ, iş birliği içinde olduğu sanatçı ve tasarımcıların üretimleri ve yeni koleksiyonlarını da zamanla bünyesine ekleyerek, büyümeyi hedefliyor.

IZZ, niş bir alanda, doğal malzemeler kullanarak, kişiye özgü olabilen, yüksek kalite işçilikle ürünler yapıyor. Ayrıca düşünce yapısı ve Türkiye’nin tarihsel ve kültürel varlığının dünyaya taşınabilmesi misyonu ile varlığını, sektördeki diğer markalardan ayrışıyor.

IZZ ürünleri için markanın Etiler’deki showroom'unu veya web sitesini ziyaret edebilirsiniz.