Yemek Doğal öksürük şurubu nasıl yapılır? Evde öksürük şurubu tarifi

Doğal öksürük şurubu nasıl yapılır? Evde öksürük şurubu tarifi

Yemek

Doğal öksürük şurubu nasıl yapılır? Evde öksürük şurubu tarifi

Mevsim geçişlerinin başlamasıyla birlikte grip, nezle gibi birçok hastalık kapıda bekliyor. Öksürüğü olan insanlar geçirmek için birçok yöntem deniyor. Öksürüğü geçirmeye yardımcı doğal tarifler bu konuda çok işinize yarayacak. Peki, doğal öksürük şurubu nasıl yapılır? Evde öksürük şurubu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

20 Eylül 2021, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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Evde bulunan malzemelerde doğal öksürük şurubu yapıp tedavi amaçlı kullanmanız öksürüğünü büyük ölçüde kesmeye yardımcı olacaktır. Peki, doğal öksürük şurubu nasıl yapılır? Evde öksürük şurubu tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ

Öksürük şurubu malzemeler

  • 2 adet olgun muz
  •  2 yemek kaşığı bal
  •  400 ml su

ÖKSÜRÜK ŞURUBU YAPILIŞI

Suyu kaynatın. Muzları ezin ve üzerine su dökün. Soğumaya bırakın. Tahta kaşıkla bal ekleyin ve karıştırın. Yatmadan önce 4 yemek kaşığı tüketin. 

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