Saçı boyamak, saçı çok taramak veya hiç taramama, saça yüksek miktarda ısı uygulamak gibi bir çok faktörle saçlar hasar görür ve zamanla yıpranırlar. Saçınıza hem bakım yapacak hemde saç kremi olarak kullanabileceğiniz evde doğal olarak yapacağınız saç kremi tarifleri için "doğal saç kremi nasıl yapılır, ev yapımı saç kremi" haberimize bakın.

Doğal saç kremi nasıl yapılır? Ev yapımı saç kremi

Sirke ve yumurta

Malzemeler

- 3 yumurta

- 200 ml zeytinyağı

- 3 çay kaşığı bal

- 100 ml sirke

- 100 ml limon suyu

Yapılışı

Yumurtanın beyazıyla sarısı ayrılır ve sarısı iyice çırpılır.Çırpılmış yumurta sarısına sirke ve limon suyu eklenir.Bir yandan çırpılmaya devam edilir ve zeytinyağıyla birlikte bal eklenir. Krem kıvamı elde edilene kadar çırpma işlemi devam edilir. Hazırlandığında saçınıza masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika bekleyip soğuk suyla durulayın.

Muz kremi

Malzemeler

- 1 yumurta

- 1 muz

- 3 çay kaşığı bal

- 3 çay kaşığı süt

- 5 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Bütün malzemeler karıştırılır ve krem elde edilene kadar çırpılır. Krem elde edildikten sonra saça masaj yaparak uygulanır ve en az 15 dakika bekletilir. Soğuk veya ılık suyla durulanır.

Hindistan cevizi yağı

Malzemeler

- 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

- 1 çay kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı avokado yağı

- 1 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı

Bütün malzemeler karıştırılır ve iyice çırpılır. Duşa girmeden en az 30 dakika önce uygulanır ve şampuanla yıkanır.

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