Doğal saç kremi nasıl yapılır? Ev yapımı saç kremi
Saçlarımız zamanla güçsüzleşir ve canlılığını yitirir. Durum böyle olunca taramakta hayli zorlanmaya başlarız. Saç kremi kullanmak saçı taramayı kolaylaştırır ve aynı zamanda canlılık verir. Ev yapımı saç kremi tarifi arıyorsanız ve doğal saç kremi nasıl yapılır merak ediyorsanız "doğal saç kremi nasıl yapılır, ev yapımı saç kremi" haberimize göz atın.
Saçı boyamak, saçı çok taramak veya hiç taramama, saça yüksek miktarda ısı uygulamak gibi bir çok faktörle saçlar hasar görür ve zamanla yıpranırlar. Saçınıza hem bakım yapacak hemde saç kremi olarak kullanabileceğiniz evde doğal olarak yapacağınız saç kremi tarifleri için "doğal saç kremi nasıl yapılır, ev yapımı saç kremi" haberimize bakın.
Doğal saç kremi nasıl yapılır? Ev yapımı saç kremi
Sirke ve yumurta
Malzemeler
- 3 yumurta
- 200 ml zeytinyağı
- 3 çay kaşığı bal
- 100 ml sirke
- 100 ml limon suyu
Yapılışı
Yumurtanın beyazıyla sarısı ayrılır ve sarısı iyice çırpılır.Çırpılmış yumurta sarısına sirke ve limon suyu eklenir.Bir yandan çırpılmaya devam edilir ve zeytinyağıyla birlikte bal eklenir. Krem kıvamı elde edilene kadar çırpma işlemi devam edilir. Hazırlandığında saçınıza masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika bekleyip soğuk suyla durulayın.
Muz kremi
Malzemeler
- 1 yumurta
- 1 muz
- 3 çay kaşığı bal
- 3 çay kaşığı süt
- 5 çay kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
Bütün malzemeler karıştırılır ve krem elde edilene kadar çırpılır. Krem elde edildikten sonra saça masaj yaparak uygulanır ve en az 15 dakika bekletilir. Soğuk veya ılık suyla durulanır.
Hindistan cevizi yağı
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı avokado yağı
- 1 yemek kaşığı yoğurt
Yapılışı
Bütün malzemeler karıştırılır ve iyice çırpılır. Duşa girmeden en az 30 dakika önce uygulanır ve şampuanla yıkanır.
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