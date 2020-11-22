İçindeki sakıtlar ve dikitlerle adeta başka bir dünyaya kapı aralayan Bayburt'taki Çimağıl Mağarası'ndan güzel bir haber var! İHA'da yer alan habere göre, Türkiye’deki bazı alanların, "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanda, Bayburt'ta Çimağıl Mağarası (BAY01) doğal sit alanı olarak belirlendi.

Doğal sit alanı nedir?

Doğal sit, jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlara deniliyor. Bu alanlar 2863 sayılı kanunun 3. maddesinin a bendinde tanımlanıyor.

Çimağıl Mağarası nerede, özellikleri neler?

Adeta başka bir dünyada gibi hissettiren Çimağıl Mağarası, gizemli bir atmosfere sahip.

Bayburt il merkezine yaklaşık 35 km. mesafede Aşağı Çimağıl Köyünde, Taşın dibi mahallesinin 1500 metre doğusunda, 2450 metrelik yükseklikte yer alıyor. 1100 metre uzunluğunda ve 11 bölümden oluşan mağaranın tavan yüksekliği yer yer 30 metre.

Mağarada küçük su birikintileri, sarkıtlar, dikitler, org desenli duvarlar, mağara içleri, mağara çiçekleri, traverten basamakları, fil kulaklıkları bulunuyor ve doğal yapısıyla eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Mağaranın girişi ve büyük salonunda su yok. Kremalı oda ve hayaletler odası olarak adlandırılan bölümlerinde ise küçük su birikintileri var. Mavi odanın sonunda ise 5 metre uzunluğunda ve 20 metre eninde bir gölcük var.

Çimağıl Mağarası'nda sakıt ve dikitler var

Mağaranın girişinde kuru olan hava iç kısımlara doğru nemli bir hal alıyor ve hava hareketleri giderek azalıyor.

Mağaranın ağız genişliği 20 metre civarında, derinliği ise içeriye doğru 30 metre.

Buradan itibaren 60 ile 150 cm arasında çapı olan giriş kanalı 60 metre devam ediyor.

Mağaranın giriş salonu 3 ana kola ayrılıyor. Bu kollardan doğu- batı yönünde 20 derece eğimli 100 metrelik bir kolla (2. koridor) ilerledikten sonra 55 derece eğimle 50 m sonra kuzey - güney doğrultulu kremalı odaya giriliyor.

Kremalı odanı salonun 90 m uzunluğundan, 15 m yüksekliğinde. İkinci kol kuzeybatı - güneydoğu yönünde 140 m (3. koridor) ve 20 derecelik meyille devam eder. Üçüncü kol (3. koridor) kuzey- güney yönünde 70 m 25 derecelik eğimle giderek 40 kotunda küçük odaya ulaşıyor.

Geçiş salonu şeklinde olan bu odanın kuzeydoğu yönünde (4. koridor) 40 m gidince mağaranın en büyük salonu olan hayaletler odasına varılıyor.

Hayaletler odası; 160 m uzunluğunda, 70 m genişliğinde ve 12 m yüksekliğindedir. Odada vali köşkü ve kainat sofrası adında oluşumlar var.

Vali köşkü; sarkıtların üzerinde çatı şeklinde oluşan travertenlerden meydana gelmiş.

Dikitler üzerinde sofra şeklinde travertenlerden meydana gelen kainat sofrasının kenarları ise mağara gülleri ile çevrelenmiş. Hayaletler odasının kuzey ucundan devam edilerek 100 metrelik 20 derece eğimli kolla (5. koridor) 80 m genişliğinde 20 m boyundaki mavi odaya varılıyor.

Çimağıl Mağarası'na nasıl gidilir?

Ulaşım Bayburt - Erzurum ana tur güzergahının 20. kilometresinden maden mevkiinden Masat deresine ayrılan yol takip edilerek aşağı Çimağıl köyüne oradan da mağaraya stabilize yolla ulaşılıyor.

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