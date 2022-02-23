Doğalgaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak ve belirli şartları taşıyan ailelere yılda iki defa olmak kaydıyla 450 TL ile 1150 TL arasında değişen doğalgaz yardımı verilecek. İşte, e-Devlet doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve doğalgaz desteğine dair bilinmesi gereken detaylar…

DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğam Kanine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, doğalgaz desteğinden 4 milyon hanenin yararlanacağını kaydetti ve kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacağını kaydetti.

2022 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor ve başvuru ekranı tüm vatandaşlara açık halde bulunuyor. Başvuru şartları ise madde madde belirtilmemekle birlikte, başvuru esnasında kişiye ekonomik durumunun tespit edilmesini sağlayacak bilgiler soruluyor.

Bunlar kişinin gelir durumundan, evinin kira olup olmadığı, evinde kaç kişinin yaşadığından evde yaşayan kişilerin yaş ve sağlık durumuna göre birçok konuyu kapsıyor.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuruda bulunan kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapılarak doğalgaz yardımı alıp almayacağı belli oluyor.

E DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz yardımı başvuruları E Devlet üzerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfası üzerinden yapılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğalgaz yardımı başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yer alan bağlantıya tıkladığınız zaman ilk olarak açılan e-devlet sayfasına T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra ise karşınıza Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfası çıkacaktır. Sağ üst tarafta “Yeni Başvuru” bölümüne tıkladığınızda ise öncelikle aydınlatma metni açılacaktır.

Burada başvuruda bulunacak kişiye, kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgiler sunulacak ve başvuruya devam etmek istediğiniz takdirde metinleri okuyup anladığınıza ve kabul ettiğinize dair onay istenecek.

Bu onayları vermediğiniz takdirde ise doğalgaz yardımı başvurusuna devam etmenize izin verilmeyecek.

Onay verme işleminin ardından ise karşınıza T.C. kimlik numarası, ad, soyad ve adres bilgileri çıkarak bu bilgilerin doğru olup olmadığı sorulacak. Verilen bilgiler ve adres doğru ise “evet” seçeneğine tıklayarak başvuru işlemine devam edebilirsiniz.

Sonraki sayfada ise, doğalgaz başvurusunda bulunan kişinin herhangi bir geliri olup olmadığı, yaşadığı evin kira olup olmadığı ve evde kimlerin yaşadığı, okula giden çocuk, yaşlı birey, küçük bebek, hasta kişi olup olmadığına dair birçok bilgi istenecek. Ardından ise bir alana ihtiyaç ve taleplerinizi yazmanız istenecek.

İstenilen tüm bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmasının ardından da doğalgaz yardımı başvuru işleminiz tamamlanmış olacak…