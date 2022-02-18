e-devlet’ten doğalgaz yardımı başvurusu yapan ve yapılan değerlendirmenin ardından başvuruları kabul edilen ailelere yılda iki sefer olmak üzere 450 TL ile 1150 TL arasında değişen miktarlarda doğalgaz yardımı yapılacak. İhtiyaç sahibi aileler doğalgaz yardımı başvurusunu ise e-devlet’ten yapacak…

E-DEVLET’TEN DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz yardımı için başvurular e-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak ve karşınıza çıkan talimatları yerine getirerek doğalgaz yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yukarıda veridğimiz bağlantıya tıkladığınız zaman ilk olarak açılan e-devlet sayfasına T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra ise karşınıza Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfası çıkacaktır. Sağ üst tarafta “Yeni Başvuru” bölümüne tıkladığınızda ise öncelikle aydınlatma metni karşınıza çıkacaktır. Burada başvuruda bulunacak kişiye kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgiler sunulacak ve başvuruya devam etmek istediğiniz takdirde metinleri okuyup anladığınıza ve kabul ettiğinize dair onay istenecek.

Bu onayları vermediğiniz takdirde ise doğalgaz yardımı başvurusuna devam etmenize izin verilmeyecek.

Onay verme işleminin ardından ise karşınıza T.C. kimlik numarası, ad, soyad ve adres bilgileri çıkarak bu bilgilerin doğru olup olmadığı sorulacak. Verilen bilgiler ve adres doğru ise “evet” seçeneğine tıklayarak başvuru işlemine devam edebilirsiniz.

Sonraki sayfada ise, doğalgaz başvurusunda bulunan kişinin herhangi bir geliri olup olmadığı, evim kira olup olmadığı ve evde kimlerin yaşadığı, okula giden çocuk, yaşlı birey, küçük bebek, hasta kişi olup olmadığına dair birçok bilgi istenecek. Ardından ise bir alana ihtiyaç ve taleplerinizi yazmanız istenecek.

İstenilen tüm bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmasının ardından da doğalgaz yardımı başvuru işleminiz tamamlanmış olacak…



