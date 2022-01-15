Doğalgaz yardımına ilişkin ilk açıklama Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Daha önce kömür yardımı alan ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteği verileceğinin duyurulmasının ardından Bakan Yanık, başvuruların ne zaman yapılacağı, ödemelerin ne zaman ve ne kadar verileceği konusunda ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı…

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık gazetecilere yaptığı açıklamada doğalgaz yardımı için başvuruların şubat ayında, ödemelerin ise mart ayında yapılacağını ifade etti.





DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz yardımı başvuru şartlarına ilişkin henüz Bakanlık tarafından bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler netleştikçe haberimizde bulabilirsiniz.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Bakan Yanık doğalgaz yardımı uygulamasının hayata geçtiği zaman bu yardımların, diğerler yardımlar gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-devlet aracılığıyla yapılacağını aktardı.

Doğalgaz yardımı kömür yardımı alan vatandaşlara verilecek ve kömür yardımı için başvurular e-devlet üzerinden Sosyal ve Ekonomik destek hizmeti başvuru sayfası aracılığıyla yapılıyor.

Ancak şu an için doğalgaz yardımı başvurusunun nasıl yapılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

NE KADAR DOĞALGAZ DESTEĞİ VERİLECEK?

Bakan Yanık, doğalgaz desteğinin yılda iki taksit şeklinde verilecek desteğin 450-1150 TL arasında olacağını ve 3 milyar TL’yi bulacağını kaydetti.