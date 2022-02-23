Doğalgaz yardımı başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sayfası aracılığıyla gerçekleşen başvurularda, vatandaşların ekonomik durumuna ilişkin bilgiler isteniyor ve sonrasında başvurular değerlendirmeye alınıyor. İşte doğalgaz desteği başvurularına ilişkin bilinmesi gerekenler ve e-devlet doğalgaz yardımı başvuru sayfası…

E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvuruları e-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sayfası aracılığı ile yapılıyor. Başvuru yapmak için haberimizde yer verdiğimiz adımları takip etmeniz yeterli olacaktır…

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayın ve ilk olarak açılan e-devlet sayfasına T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra ise karşınıza Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfası çıkacaktır. Sağ üst tarafta “Yeni Başvuru” bölümüne tıkladığınızda ise öncelikle aydınlatma metni açılacaktır.

Aydınlatma metninde başvuruda bulunacak kişiye, kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgiler sunulacak ve başvuruya devam etmek istediğiniz takdirde metinleri okuyup anladığınıza ve kabul ettiğinize dair onay istenecek.

Bu onayları vermediğiniz takdirde ise doğalgaz yardımı başvurusuna devam etmenize izin verilmeyecek.

Onay verme işleminin ardından ise karşınıza T.C. kimlik numarası, ad, soyad ve adres bilgileri çıkarak bu bilgilerin doğru olup olmadığı sorulacak. Verilen bilgiler ve adres doğru ise “evet” seçeneğine tıklayarak başvuru işlemine devam edebilirsiniz.

Sonraki sayfada ise, doğalgaz başvurusunda bulunan kişinin herhangi bir geliri olup olmadığı, yaşadığı evin kira olup olmadığı ve evde kimlerin yaşadığı, okula giden çocuk, yaşlı birey, küçük bebek, hasta kişi olup olmadığına dair birçok bilgi istenecek. Ardından ise bir alana ihtiyaç ve taleplerinizi yazmanız istenecek.

İstenilen tüm bilgilerin tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmasının ardından da doğalgaz yardımı başvuru işleminiz tamamlanmış olacak…

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor ve başvuru ekranı tüm vatandaşlara açık halde bulunuyor. Başvuru şartları ise madde madde belirtilmemekle birlikte, başvuru esnasında kişiye ekonomik durumunun tespit edilmesini sağlayacak bilgiler soruluyor.

Bunlar kişinin gelir durumundan, evinin kira olup olmadığı, evinde kaç kişinin yaşadığından evde yaşayan kişilerin yaş ve sağlık durumuna göre birçok konuyu kapsıyor.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuruda bulunan kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapılarak doğalgaz yardımı alıp almayacağı belli oluyor.







