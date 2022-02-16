Ekonomi Doğalgaz yardımı başvuruları ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?
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Doğalgaz yardımı başvuruları ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomi

Doğalgaz yardımı başvuruları ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı başvurularına ilişkin meraklı bekleyiş devam ederken, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen tarihi açıkladı. Peki, doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

16 Şubat 2022, Çarşamba 21:13 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteği başvurularının başlayacağı tarihi açıkladı. 450 ile 1150 TL arasında değişecek olan doğalgaz yardımı 4 milyon haneye yılda iki defa ödenecek, başvurular şubat ayı içinde alınacak. İşte, doğalgaz desteği başvuru sayfası ve diğer ayrıntılar…

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz haftalarda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen doğalgaz yardımı başvurularının şubat ayı içinde alınacağı ve yardımları da mart ayı içinde ihtiyaç sahiplerine ödeneceği belirtilmişti. 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz yardımı başvurularının 18 Şubat Cuma günü başlayacağını bildirdi.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da geçtiğimiz haftalarda belirttiği üzere 4 milyon hane için yılda 2 defa ödenecek doğalgaz desteği, 450 ile 1150 TL arasında değişecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. E-devlet kaydı olmayanlar ise sosyal hizmet merkezleri ve sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları ve aracılığı ile başvuru yapabilecek.


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