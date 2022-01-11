Doğalgaz yardımı ile ilgili ilk müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da yaptığı açıklamayla doğalgaz desteği başvuru tarihleri ve ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Haberin ardından ‘Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?’ araştırmaları hız kazandı…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen doğalgaz desteği için hazırlıklara başlandığını belirtmiş ve "Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek." Demişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık uygulamaya geçtiği zaman bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirmişti.

BAKAN YANIK TARİH VERDİ

Bakan Yanık doğalgaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ilk yarısında yapılabileceğini açıkladı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NASIL VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Doğalgaz yardımı kömür yardımı alan vatandaşlara verilecek ve kömür yardımı için başvurular e-devlet üzerinden Sosyal ve Ekonomik destek hizmeti başvuru sayfası aracılığıyla yapılıyor.

Ancak şu an için doğalgaz yardımı başvurusunun nasıl yapılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.



