Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyon haneye, 450 ve 1150 TL aralığında doğalgaz yardımı yapılacağını duyurdu. Doğalgaz desteği için başvurular e-devlet üzerinden yapılırken, başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, mart ayının gelmesiyle doğalgaz yardımı paralarının ne zaman yatacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı…

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Doğalgaz desteği ödemeleri henüz başlamadı. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.

DOĞALGAZ YARDIMI PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından doğalgaz yardımı paralarının ödenmeye başlayacağını duyurdu.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Doğalgaz desteği ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.” ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ NE KADAR?

Doğalgaz desteği başvurusunda bulunup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yardımdan faydalanmaya hak kazanan vatandaşlara, bulundukları illerin sıcaklıklarına göre 450 TL ve 1150 TL arasında bir ödeme yapılacak. Bununla birlikte doğalgaz yardımı ödemeleri yılda iki defa Mart ve Ekim aylarında gerçekleştirilecek…

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor ve başvuru ekranı tüm vatandaşlara açık halde bulunuyor. Başvuru şartları ise madde madde belirtilmemekle birlikte, başvuru esnasında kişiye ekonomik durumunun tespit edilmesini sağlayacak bilgiler soruluyor.

Bunlar kişinin gelir durumundan, evinin kira olup olmadığı, evinde kaç kişinin yaşadığından evde yaşayan kişilerin yaş ve sağlık durumuna göre birçok konuyu kapsıyor.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuruda bulunan kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapılarak doğalgaz yardımı alıp almayacağı belli oluyor.



