Türkiye Doğalgazdan zehirlenen çiftin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Doğalgazdan zehirlenen çiftin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Türkiye

Doğalgazdan zehirlenen çiftin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Erzincan'da doğalgaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden polis ve öğretmen çiftin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

28 Ocak 2021, Perşembe 16:46 Son Güncelleme:
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Erzincan'ın Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk (41) ile öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk (43), evlerindeki mutfakta ölü olarak bulundu. Çabuk çiftinden haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, eve gitti. Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdiklerinde arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çatıda oluşan buz sarkıtının düşüp, doğal gaz kombisine ait bacayı yerinden çıkardığı belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk’un cansız bedenleri, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin yapılan incelemede karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

"Oğlum bu şakayı bize niye yaptın"

Hayatlarını kaybeden çiftin cenazeleri, bugün Polisevi bahçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Törene Erzincan Vali Yardımcısı, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Çabuk çiftinin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törende gözyaşları sel olup aktı. Mehmet Ufuk Çabuk’un annesi Fatma Çabuk, oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak ağıtlar yaktı. Anne Fatma Çabuk’un “Oğlum bu şakayı bize niye yaptın. Her şaka oluyordu bu şaka olmadı oğlum. Bu şaka olmadı oğlum. Bu hiç güzel bir şaka değil oğlum. Peygamber efendimize komşu ol. Melekler seni karşılasın. Sen bir melek gibi çocuktun” diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.

Mehmet Ufuk Çabuk’un Ankara’daki Karşıyaka Mezarlığı'nda, Özlem Akgül Çabuk’un ise İstanbul’daki Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

İHA


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