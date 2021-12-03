Doğalgazı kesilen 15 bin nüfuslu sitede şimdi de sular akmıyor!

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 19 blok ve 3 bin 860 haneli lüks site daha önce yönetimin borcu ödememesi sonucu doğalgaz kesilmiş, yönetici Zafer Turan’ın borçları ödemesinin ardından siteye doğalgaz tekrar verilmişti. İddiaya göre, aynı sitede bu sefer de sular kesildi.

Geçtiğimiz akşam daire sakinleri sularının akmadığını fark etti. Bu sabah kesintinin devam etmesi üzerine site sakinleri, yönetim binası önünde toplandı. Borcun ödenmemesi nedeniyle suların kesildiğini öğrenen vatandaşlar isyan etti.









Borcun ödenmesini isteyen vatandaşlar, site yönetimine de, "Hırsızlar" diyerek tepki gösterdi.

YÖNETİM BİNASINA GİRDİLER

Girişte toplanan site sakinlerine, yönetim katından bir kişinin kendilerine gülerek baktığı iddia edildi. Bunun üzerine site sakinleri, yönetim ofisini bastı. Daha sonra sakinleşerek aşağı inen site sakinleri, yöneticileri alkışla protesto etti. Bazı site sakinleri ise siteye kayyum atanmasını istedi.

"ELİMİZİ NASIL YIKAYACAĞIZ, TUVALETE NASIL GİDECEĞİZ?"

Su kesintisine isyan eden Ayşe Akyıldırım, "Benim damadım şu an korona hastası. Temizlik çok önemli. Kızım bankada çalışıyor, mecburen o da evde artık. Yazık günah değil mi? Tuvalete gideceğiz, nasıl yıkanacağız? Sorun belki sitede bir sürü insanda korona hastalığı vardır. Elimizi nasıl yıkayacağız, tuvalete nasıl gideceğiz? Ben onlara su alıp, kapıya koyacağım" dedi.

"KAYYUM İSTİYORUZ"

Site yönetimine kayyum atanmasını isteyen Bilge Çubukçu, "Yaşananlar ortada. Bizim geçen hafta da doğalgazımız kesildi. Şimdi de dünden beri suyumuz yok. Biz aylık düzenli aidatımızı ödüyorsak, bunlardan da bir şeyler bekliyoruz. Şu anda mağduruz. Buna çözüm bulsunlar, muhatap olarak şu an kimse yok. Herkes birbirinin üzerine atıyor. Aylık biz buraya bin lira düzenli şekilde aidat ödüyoruz. Kaçmışlar ve bize, 'Yaptığınız ayıp' diyor. Buna acilen çözüm bulunması gerekiyor. Kayyum istiyoruz" şeklinde konuştu.