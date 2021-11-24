İstanbul'da 10 bin kişinin yaşadığı bir sitede iddiaya göre site yönetimi aidatları topladı. Faturaları ödemeleri gerekiyordu ancak öyle yapmadılar. Üstüne bir de site sakinlerini 6 milyon liralık borca sokup kaçtılar. Doğalgazlarının kesilmesiyle şoka uğrayan site sakinleri ne yapacağını bilemez halde şimdi. Kanal D Haber'den Ertan Büyükahısha ve Yusuf Ağbaba'nın haberi.









İGDAŞ DOĞALGAZI KESMEYE GELDİ

Site yönetimi aidatları topladı ancak faturaları yatırmadan kaçtı. Geriye ise hane sakinlerine borç üstüne borç kaldı. İGDAŞ doğalgazlarını kesmeye geldi.

Burası Kayaşehir üçüncü etaptaki bir site. Tam 1439 daire var. O dairelerde oturanların hepsini, site yönetimi iddiaya göre borç batağına soktu. İGDAŞ'a ödemesi gereken paralarla iddiaya göre site kapısı ve güvenlik kulübeleri yapıldı. Ancak faturalar kabardıkça kabardı. Borç da çığ gibi büyüdü.

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ FATURALARI ÖDENMEDİ

Site sakinleri elleri kolları bağlı bir şekilde bekliyorlar. Çünkü iddiaya göre 10 bin kişilik bu sitenin eski yönetimi, 6 milyon liralık bir borç bıraktı. Ve o borcun ardından da elektrik, su, doğalgaz faturalarının da ödenmediği ortaya çıktı. Site sakinlerinin huzursuzluğu daha arttı.

DAVA ETMEYE HAZIRLANIYORLAR

Sitede oturanlar yaklaşık 7 aydır faturalarını tam zamanında, düzenli bir şekilde ödüyorlardı. Ancak iddia o ki yönetim o topladığı paralarla faturaları ödemedi. Ödemeyince de İGDAŞ yetkilileri geldi, sitedeki binalardaki ana sayaçları tek tek sökmeye başladı. Doğalgazları kesildi, Borçlar ödenmezse sırada su ve elektrikleri var. Yeni yönetim ise eski yönetimi dava etmeye hazırlanıyor.