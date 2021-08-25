Doğa'm Evimde'ye uluslarası ödül
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, tüm eğitim süreçlerini dijitalleştiren Doğa’m Evimde programı ile Stevie Ödül Programı 18. Uluslararası İş Ödüllerinin ‘Yılın en iyi Bilgi Teknolojileri Departmanı’ kategorisinde dünya 3’üncüsü oldu.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Stevie Ödülleri 2002 yılından beri, 30’dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği, Amerika’nın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor.
‘TÜRKİYE’NİN GURURU'
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, dünya 3’üncülüğü getiren Doğa’m Evimde’nin eğitim sektörüne adını altın harflerle yazdırdığını belirterek, “Bu sadece bizim kurumumuza özgü bir başarı ve gurur kaynağı değil, tüm Türkiye’nin ve eğitim sektörünün gururudur” dedi. Doğa’m Evimde programı, geçtiğimiz aylarda CIO Ödülleri ve IDC Türkiye Ödülü de almıştı.