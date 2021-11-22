Doğan Bavli yaşama gözlerini yumdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları usta sanatçı Doğan Bavli'nin vefat haberini duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

DOĞAN BAVLİ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Doğan Bavli için bugün saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DOĞAN BAVLİ KİMDİR?

1941 yılında İstanbul´da doğdu. 1961’de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları’na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlendi. Sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.

(DHA)