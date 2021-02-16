Doğan Cüceloğlu kimdir?

Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi yayınlanan ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri veren, Türkiye'nin önde gelen iletişim psikolojisi uzmanlarından biridir. Birçok kişisel gelişim kitabına imza atan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceledi. 1938 yılında on bir çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Doğan Cüceloğlu, Mersin Silifkeli'dir. On yaşındayken annesini kaybetti. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu ve Kırklareli Lisesi'nden mezun oldu.









ABD'de doktora yaptı

Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon öğretmeni olan Cahit Okurer’in etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yazıldı ve oradan mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.

Doğan Cüceloğlu, eşi Emily ile 11 yıl evli kaldı

Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Bu evliliğini noktalayan Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.

Kendimi geliştirme süreci içinde kitap yazmaya başladı. İnsan İnsana kitabı bu sürecin ilk ürünüdür. Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmaya seminerler vermeye ve televizyon programlarına katılmaya devam etti.







