Doğan Cüceloğlu Sözleri! (En Güzel Öğretmen, Anne, Sevgi Sözleri)

Doğan Cüceloğlu sözlerine bakıldığında her insanın doğumundan ölümüne kadar hayatına düstur edinmesi gereken konuların ağırlıkta olduğu görülüyor. Doğan Cüceloğlu, aramızdan ayrılmasından sonra bile bir insanın yetişmesinde en önemli unsurlar olan öğretmen, anne ve sevgi üzerine söylediği sözleriyle ders vermeye devam ediyor…

DOĞAN CÜCELOĞLU SÖZLERİ!

İki tür insan var: yapılması gerekenleri ancak söylenince yapanlar ve kendi vicdanlarının sesiyle yapanlar. Çevrenizde hangisi çoğunlukta?

Asık surat ve öfkenin çok, sohbet ve sevginin yok olduğu aile ortamlarında yetişenler de doğduklarında bizler gibi, bir can'dı unutmayalım.

Niyetinin saflığını yakalamış insan için 'başarısızlık' yoktur; sadece öğrenme yolculuğu vardır. Bu öğrenme yolculuğunun tadına doyum olmaz.

Gelecek için kaygılanmak, kendine ve evrene güvensizliği gösterir; geleceği düşünerek planlamak ve en iyi şekilde hazırlanmak ise güveni.

Başarılı ve başarısız arasındaki temel fark, insanın hatasından öğrenmeye ne kadar açık olduğunda yatar.

Kişisel bütünlüğün bir anlam ifade edebilmesi için evrensel değerlerin toplumun kültüründe yaşaması gerekir. Geleceği yaratmak, değerleri yaşamak ve yaşatmakla mümkündür.

Çocuğunun potansiyeline gerçekten saygılı insan onu şımartmaz, onu geliştirir, hayata hazırlar. Ama önce kendisi gelişmek zorunda.

Cebin boş olmamasını önemseyenler bir türlü, zihnin ve kalbin boş olmamasını önemseyenler çocuklarını bir başka türlü yetiştirirler.

Yaşam yolculuğunda, ortaklık vardır.

Sabırsızlık üreticiliğin ve gelişimin önündeki gizli engeldir. Bu engeli aşmadan değerli ve anlamlı bir gelecek oluşturulamaz. Sabır eylemsizlik demek değildir; bilinçli uzun soluklu eylem içinde sabır sorunların çözümünü ve aydınlık geleceğin anahtarıdır.

Çocuklarımızla yaptıkları değil, yapabilecekleri şeyler üstüne sohbet kuralım.

Uzun vadeli düşünüldüğünde kişisel bütünlük içerisinde olan insan kazanır.

'Elalem ne der' düşüncesi, bir ilişkiyi kurumsallaştırır.

Mutlu olmak istiyorsan yanındakini de mutlu etmeyi bil. Bunun adı biz bilincidir.

Bir insanı aciz bırakırsanız tüm hayatını güç elde etmek için kullanır.

İçinizin, sözünüzün ve hayatınızın birbiriyle uyumlu olabilmesi için kişisel bütünlük gerekli.

Akıllı insan elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret eden ve bundan şevk duyan insandır.

Hedefinizi belirledikten sonra her gün kendinize 15 dakika yatırım yapın.

Eğer akvaryumdaki su hasta ise, içindeki balıklar da eninde sonunda hasta olurlar.

Kendinden daha büyük bir şeyin parçası olduğun zaman yaşamının anlamını bulursun.

Ait olma birey olma dengesinin temelinde biz olmak vardır.

Her erkek sevdiği kadının kahramanı olmak ister; her kadının da bir kahramanı olsun, yeter.

İnsanın kaçamayacağı en büyük otorite kendi vicdanıdır.

Yaşam enerjisini doğru planlayıp verimli kullanabilmek için; 'hayatın bütününe bakabilen bir zihin' gereklidir.

Ben hem ait olmak istiyorum hem de özgür olmak istiyorum!

Ailede demokratik hayat oluşmadan toplumda demokratik hayat oluşmaz.

Bir insanın gelebileceği en büyük mertebe güvenilir insan olmaktır.

Şans, hazır olana gelir.

Gerçek zenginlik, parasal karşılığı olmayan zenginliktir.

Yaşamda gerekli 3 donanım; 1- yaşamda kendin olmak ait olmak 2- sınırlarımız ve sorumluluklarımız 3- değerleri ayakta tutmak.

Bir insan kendi içini önemsemezse hayatta hiçbir şeyi önemsemez.

Eğer 'biz' hedefini koyabiliyorsanız, önünüze gelecek fırsata hazır olmalısınız.

Hakikatten daha üstün bir başka değer yoktur.

Her 'evet'in bir 'hayır'ı vardır. Sevgiye 'evet' diyen insan öfkeye, kine, kıskançlığa, çekemezliğe, aldatmaya, dedikoduya 'hayır' der.

Bir toplumun yaşamında HAKKANİYET anlamını kaybederse, zamanla o toplumda her şey, ama her şey, anlamını kaybeder.

Şevk, arabanın yakıtına benzer; aracınız teknolojik yönden en ileri bile olsa, yakıtı yoksa çalışmaz. Çocuğunuz ne kadar zeki olursa olsun, başarma isteği ve hevesi yoksa verimli ve etkili bir biçimde çalışmayacaktır. Çocuğunuzun sınırlarına ve sorumluluklarına saygı duyun, onu istekli ve şevkli tutmanın sırrı burada yatar

Cesaret, egonun denetiminden çıkmayı göze almak demektir.

Çocuk sürekli yetişkinin davranışını gözler; bu davranışlardan anlam çıkarmaya çalışır. Yetişkinin davranışı tutarsız, açıklanamaz, söylenene uymayan türden olduğu zaman çocuk şaşırır ve hem kendine hem de içinde yaşadığı dünyaya güveni temelden sarsılır. Bu nedenle çocuk içinde bulunduğu gerçeği algılamamayı öğrenmeye başlar; içinde bulunduğu ortama getirdiği bilinçte bir azalma görülür.

Bilinciniz gelişmeden o bilince uygun olan fenomenleri algılayamazsınız.

Yaşam enerjinizin kaynağı sizin özünüz. Kendi özünüzden koptuğunuz zaman şevkiniz kalmaz.

Hüzün, ayrılma zamanı gelmiş bir olay ya da kişiyi simgeler; yeni bir aşamanın başlayabilmesi için, bir devrenin kapanıp bitmesi gerekir.

Üç tür ilişki bilinci vardır: Sen, ben ve biz. En güçlüsü biz bilincidir. Çünkü orada ortak akıl ve gerçek güç oluşur.

Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardır.

Diğer insanların yaptıkları şeyler ancak biz izin verirsek bizim ruhumuzu zedeler.

İnsanların yaşamı tesadüfler sonucu oluşmaz; insanların yaşamı onların davranışlarının yansımasından başka bir şey değildir.

Utanma, kendi sınırlarımızı bilmemiz gerektiğini, gücümüzün ne kadar sınırlı olduğunu öğretir.

Sevinç, her şeyin yolunda olduğunu bildirir.

Bütün kötülüklerin anası, bütün yanlışlıkların ve geriliklerin kaynağı gerçeğe saygısızlıktır.

'Hayır' demesini bilmeyen kişi güçsüz kişidir. 'Hayır' demesini bilmeyen kişinin 'evet'inin de anlamı yoktur.

Korku, tehlikeli durumlardan sakınmamıza yol açar.

Benim çocuğum benim beklentilerimi gerçekleştirmek için değil kendi hayallerini keşfedip onları gerçekleştirmek için yaşamalı.

İzin verin, çocuğunuz yaşamını tribünlerde seyirci olarak değil, sahada oyuncu olarak geçirsin.

Kendini kabul etmiş ve anlamış olgun insanın diğerlerine kendini kabul ettirme gereksinimi yoktur; insanlar onun çevresinde kendileri olabilirler ve düşündüklerini rahatlıkla söyleyebilirler. Kendini beğenmiş, olgun olmayan insanın diğerlerine kendini beğendirme, sürekli kendi düşünce ve beklentilerini başkalarına kabul ettirme gayreti vardır.

Çocuğunuzla, çiftçinin yetiştirdiği ağaçla kurduğu ilişki gibi bir ilişki kurun. Çiftçi, ağacın özünün ne olduğunu bilir ve o öze saygısı vardır. O özün gelişmesi için uygun ortam hazırlar. Çiftçi elma ağacını muz ağacı yapmaya çalışmaz; elma ağacının en çok meyve veren elma ağacı olması için ortam hazırlar. Ortamını bulan elma ağacı, olabileceğinin en iyisi olur ve ona göre meyve verir.

EN GÜZEL ÖĞRETMEN, ANNE, SEVGİ ÜZERİNE DOĞAN CÜCELOĞLU SÖZLERİ

Güvenilen dürüst bir baba olmak, evlada verilebilecek en büyük hediyedir.

Öğretmen, gelecekle şimdi arasında bir köprüdür.

Ana babalar, çocukların geçmişteki hataları ve eksiklikleri üzerine odaklanıyor. Bu tavır sonucu öz güvenini kaybeden çocuk hata yapmaktan daha da korkar hale geliyor. Zamanla bu durum çocuğun şevkini kırıyor.

İyi anne baba olmak için önce iyi insan olmak gerekir.

Emek, gayret ve şevkin önemsenmediği ortamlarda yaşam sığlaşır, anlamını yitirir.

Çocuğu kendi yaşamından yok etmek eğitim değildir.

Engelli insanlarını önemseyen bir toplum, insan olmayı önemsemeyen bir toplumdur. İnsanın özü candır ve canda özür yoktur.

Toplumun gelecekteki sağlığı, çocukların zihinlerini ve gönüllerini şimdi nasıl geliştirdiğimizde yatar.

Mutluluğunun sürmesini istiyorsan hayatındakilerin de mutlu olmasına özen göster.

Çocuğunuza güvenin; onda sınırlar ve sorumluluk bilinci geliştirmenin tek yolu, ona güvenmekten geçer. Ona güvenin ve onunla sürekli iletişim içinde olun.

Üzerinde durulacak önemli konu çocuk yetiştirme değildir; sağlıklı aile kurmak ve sürdürmektir. Sağlıklı ailenin temel anlamı, coşkulu ve güçlü bir karı koca ilişkisidir.

Çocuğunuzdan beklediğiniz azim, sebat ve gayreti kendi yaşamınızda siz de gösterin.

Bir insanın gelebileceği en büyük mertebe güvenilir insan olmaktır.

İnsanların birbirine güvenmediği yerde olumlu sonuç alınamaz.

Gerçeği olduğu gibi konuşmak, gerçeğe saygı duymak ilişki hastalıklarının en güçlü ilacıdır.

Kültür robotu olarak değil, kendini keşfetmiş biri olarak yaşayın.

Çocukları sürekli eleştirip, onları yargılama suçlama ile çocuk yetiştirmeye, bazı psikologlar, zehirli terbiye adını vermişlerdir. Zehirli terbiye eşitsizlik üzerine kurulmuştur; hükmeden ve hükmedilen vardır.

Bilim doğanın dilini anlama çabasıdır. O dili anlayan doğayı dost, anlamayan düşman bilir.

Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır; kendi yüreğine bakabilme cesareti gösterenler gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur; içeriye bakan uyanır, kendini keşfeder.

Her yaşamın bir öyküsü vardır ve bu öykü binlerce seçimden oluşur. Seçimlerimizin altındaki değerlerin farkında mıyız ve eylemlerimizden sorumluluk alıyor muyuz? Farkında olsak da olmasak da yaptığımız her bir seçimin sonuçları vardır ve bunlardan sorumluluk alan insan gelişir ve güçlenir. Her bir seçim kim olduğumuzu ve nasıl bir gelecek oluşturduğumuzu belirler.

Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın, mutlu olması çok zordur.

Kendini gerçeğe adama çok güçlü bir gelişim yöntemidir. Kalıplaşmış kimliğin ötesinde kendini anlama ve geliştirmeye adamış kişi, davranışlarının arkasında yatan korkuları, beklentileri, umutları, kaygıları olduğu gibi görmeye olduğu gibi tanımaya özen gösterir.

Ağaç kendi olmaktan korkarsa, utanırsa, tüm potansiyelini gerçekleştirecek ulu bir ağaç olamaz. Cılız bir fidan olarak kalır.

Kendi yolculuğumu yapmak için buradayız; bu yolculukta kendimiz olabilme cesaretini bulmamız kolay değildir, ama kendimiz olmadan yaşamımızdaki hiçbir şey anlamını bulamaz.

Yaşamında anlamı bulan insan, hangi durumda olursa olsun, hayatını devam ettirecek gücü bulur.

Bazı insanlar dünya beni görsün diye, bazı insanlar ise dünyayı görmek için dağlara çıkar.

İnsan sürekli hayatını daha anlamlı kılmaya çalışır. İnsanın gerçek kimliğini, hayatını nasıl anlamlı kıldığına bakarak, keşfedebilirsiniz.

Kendini arayan birçok insan bu arayıştan yorulur ve vazgeçer. Söylendiği gibi yaşamak, kendi yaşamını kurmaktan çok daha kolaydır.

Çocuğunuzu sormaya teşvik edin. İyi soru sormayı öğrenen girişimci çocuklar, ilerde bilgiyi ezberlemeye önem veren eziklerin patronu olur.

Her çocuğun kendisinin yapmak istediği şeyler hakkında hayalleri ve umutları vardır. Bu hayalleri ve umutları küçümsemeyin, bu nedenle onları yargılamayın. Bu hayal ve umutların gerçekçi olmasına ve her yönüyle ortaya çıkarılmasına yardımcı olun.

Bir insanı değerlendirmek için nelere sahip olmadığına değil, sahip olduklarıyla neler yaptığına bakmalı.

Duygularını anlayıp yönetebilen insan yaşamının efendisidir.

Bir insanın olgunluğu, onun öfkesini ne kadar yönetebilmesinden anlaşılır. Olgun insan kızmayan değil, öfkesini iyi yönetebilen insandır.

Güler yüz zayıflığın değil, insan olmaktan korkmayacak gerçek güce sahip olmanın, olgun insan olmanın ifadesidir.

Güvenmemeyi bilgelik sayan toplum çöker.

Hayvanı korku, insanı anlam yönetir; hakkaniyet anlamını kaybederse, zamanla insanın yaşamında her şey anlamını kaybeder.

İnsanın gerçek kimliğini, hayatını nasıl anlamlı kıldığına bakarak, keşfedebilirsin.

Her öğretmen insanlığın geleceği için savaş veren bir gizli kahramandır.

Sevilmesi zor insan sevgiye en çok muhtaç olan insandır.

Merak etmek ve araştırmak bilginin kaynağıdır. İyi eğitim, önce merak eden ve araştıran, sonra bilen insan yetiştirmeyi hedefler.

Eşinizi seçerken bile onun büyük resmiyle uyuşmalı, sizin büyük resminiz.

Korku kültürünün gücü yaşamı yok eder; sevgi kültürünün gücü yaşamı besler, geliştirir!

Bir insanın, bir ailenin, şirketin ya da toplumun yaşamında hakkaniyet anlamını kaybederse, zamanla yaşam anlamını kaybeder.



