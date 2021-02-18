Türkiye Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi açıklandı

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi açıklandı

Türkiye

Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi açıklandı

Hayatını kaybeden Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu. Adli tabip tarafından hazırlanan raporda Cüceloğlu'nun aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

18 Şubat 2021, Perşembe 11:30 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları da incelendi. Adli tabip hazırladığı raporda, Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedenini açıkladı.



Aort damarı yırtılması sonucu Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

CNNTÜRK

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