Türkiye Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: Kameradaki 30 dakika incelenecek

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: Kameradaki 30 dakika incelenecek

Türkiye

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: Kameradaki 30 dakika incelenecek

Savcılık, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun evinde ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Doğan Cüceloğlu'nun evinin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek. Cüceloğlu'nun eşinin evden çıkması ile temizlikçinin gelmesi arasındaki 30 dakikalık zaman aralığına dikkat edilecek.

17 Şubat 2021, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.



Üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldular

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.

Eşi Yıldız Cüceloğlu'nun ifadesi 

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenildi.

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