Doğanın çığlığı iklim krizini gözler önüne serdi

Pasifik ve okyanuslarındaki adalarda plastik kirliliği yüzünden 570 bin ‘keşiş yengeci’ öldü. Kendi kabukları olmadığı için doğada buldukları kabukların içinde yaşayan yengeçler, plastikşişe ve kutuların içine girince çıkamıyor. Onların öldüğü yere yeni bir kabuk umuduyla gelen diğer yengeçler de aynı tuzağa düşüyor.

Zimbabve ve Zambiya arasında bulunan Victoria Şelalesi’nin 10 ay içindeki değişimi iklim krizi trajedisini gözler önüne serdi. Çok kurak geçen yaz sonrası bölgedeki su seviyesinin yüzde 50 azaldığı açıklandı.

Rusya’nın kuzeyindeki Rikarpi’de mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklık yaşanıyor. Buz tabakası inceldiği için deniz, kutup ayılarının ağırlığını taşıyamıyor. Denizde avlanamayan 56 kutup ayısı dün Rikarpi kasabasını bastı. Okullara koruma verilen kasabada olağanüstü hal yaşanıyor.

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