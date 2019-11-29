Uzmanlar uyardı: Doğanın sabrı taştı

Medeniyetin varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen Journal Nature’daki makaleye göre; küresel ısınmanın buzulların erimesi ve ormanların yok olması gibi bazı etkileri artık durdurulamaz bir halde.

‘Gezegenimizin istikrarı ve direnci tehlike altında’ denilen makalede, geçmişte 5 derecelik bir küresel ısı artışının yokoluşu getireceği hesaplanmışken artık sınıra 1 veya 2 derece kaldığı kaydedildi. Karbondioksit ve diğer sera gazı salınımlarının hâlâ arttığı belirtildi. Bilim insanları “Dünya’nın ikliminin kontrolünü çoktan kaybetmiş olabiliriz” dedi.

9 felaket bölgesi

Grönland hızla buzul örtüsünü kaybediyor.

Kuzey Buz Denizi buzullarını kaybediyor.

Asya’daki toprak altı buzullar hızla eriyor.

Tayga ormanlarında yangınlar artıyor.

Amazon ormanları kuruyor ve yok oluyor.

Batı Antartika buzul örtüsü küçülüyor.

Doğu Antartika’da bulunan Wilkes Havzası buzullarını kaybediyor.

Avustralya’da mercan kayalıkları hızla yok oluyor.

Atlantik’te su dolaşımı 1950’den beri yavaşlıyor.

Eber gölü çöl oldu

Afyonkarahisar’ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü’nün su seviyesi düştü. Gölü besleyen kaynakların kesilmesi ve çeşitli atıkların göle bırakılması yüzünden geçmişte 150 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye’nin 12’nci tatlı su kaynağı olan göl kurumanın eşiğine geldi.

Eber Gölü önceki hali

Afyonkarahisar’ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü’nün su seviyesi düştü. Gölü besleyen kaynakların kesilmesi ve çeşitli atıkların göle bırakılması yüzünden geçmişte 150 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye’nin 12’nci tatlı su kaynağı olan göl kurumanın eşiğine geldi.

Geri dönüşü olmayan çöplük

Greenpeace’in araştırmasına göre Greenpeace’in araştırmasına göre geçen yıl 1.5 milyar uzun ömürlü torba geçen yıl 1.5 milyar uzun ömürlü torba satıldı. Süpermarketlerde ise 900 bin ton satıldı. Süpermarketlerde ise 900 bin ton ağırlığında tek kullanımlık torba verildi. ağırlığında tek kullanımlık torba verildi. 886 bin ton ağırlığında plastik ise ürün 886 bin ton ağırlığında plastik ise ürün paketlemede kullanıldı. Plastik atıkların paketlemede kullanıldı. Plastik atıkların sadece yüzde 9’u geri dönüştürülebiliyor.

Gökhan Erkuş