Doğar doğmaz sünnet doğru değil

GELIŞMIŞ TOPLUMLARDA ÖNEMI AZALDI

Sünnet, penis başını örten cilt dokusunun kesilerek alınmasıdır. Sünnet işlemi sadece deri ile ilgilidir. Yani penis, idrar kanalı ya da idrar deliğine bir müdahale söz konusu değil. Eski zamanlarda ciddi hastalıkları tedavi etmek ve oluşmasını önlemek amacıyla uygulanırdı. Günümüzde özellikle gelişmiş toplumlarda sağlık açısından faydası sorgulanıyor. Kişisel hijyene dikkat edilen, düzenli banyo yapılan, sağlık hizmetine ulaşımın sorun olmadığı toplumlarda sünnet işleminin koruyucu ve tedavi edici önemi azaldı. Ne var ki dünya nüfusunun büyük bölümünde hâlâ bu şartların sağlandığı söylenemez. Bu bölgelerde sünnet hâlâ bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde ve genel toplum sağlığının korunmasında rol oynuyor.

BAZEN TIBBI GEREKLILIKTIR

Günümüzde sünnet ağırlıklı olarak geleneksel ve dini nedenlerle uygulanıyor olsa da bazı durumlarda tıbbi olarak öneriliyor. Bunları şöyle sıralayabiliriz: l Bebek ve çocuklarda sık idrar yolu enfeksiyonu. l Enfeksiyon ve böbrek hasarı riski olan ürogenital doğumsal anomaliler (böbrek genişlemesi, mesaneden böbreklere idrar kaçışı gibi.) l Sık sık idrar tahlili gerektiren diğer bazı durumlar.

Sünnet derisinin daraltıcı, nedbe oluşturan enfeksiyonu (Balanitis Xerotica Obliterans). l Cerrahi dışı müdahale ile düzeltilemeyen parafimozis (penis başının sünnet derisi nedeniyle sıkışması) gibi durumlar.

HANGI YAŞTA YAPILMALI?

Sünnet için ideal yaş kavramı son derece tartışmalı. İdeal yaş ve zamana ilenin sünnete yaklaşımına, çocuğun özel durumuna, hatta sünneti yapacak olan doktorun tecrübesine göre değişiklik gösterebilir. Aile, sünneti bebeklikte mi yoksa okul çocuğu döneminde mi yaptırmak istediğine karar vermeli. Sonrasında sünneti yapacak doktor ile detaylı görüşme sonrasında birlikte planlama yapmak en doğrusudur. Özel hastanelerin yaygınlaşmasıyla birlikte doğar doğmaz sünnet eski zamanlara göre dahası kuygulanıyor. Hatta birçok merkezde doğum paketlerine ekleniyor. Ne var ki cerrahinin temel ilkelerinden birisi şu: Mecburi haller dışında doğar doğmaz cerrahi işlem yapılmamalı. Sünnet cerrahi bir işlemdir ve yenidoğan sünneti doğar doğmaz sünnet demek değildir.

3-4 yaşında sorun ihtimali daha yüksek

Doğar doğmaz haricindeki erken bebeklik dönemi sünnet için uygun zamanlardan birisidir. Bu dönemde bebek henüz fazla hareketli değildir, yabancılama ve uzun süreli hafıza henüz tam olarak yerleşmemiştir. Bebeklikten çocukluğa geçişle birlikte hareketler ve tepkiler iyice artar. Cerrahi işlemler sonrasında bakım çok daha zor ve yorucudur. Özellikle 3-4 yaş döneminde acıyacak düşüncesiyle çişini yapmama, kontrolsüz olarak operasyon bölgesine müdahale gibi sorunlar yaşanma ihtimali yüksektir. Okul çağı ve olgunluğuna gelmiş bir çocuk ise deneyimli ellerde, doğru bir yaklaşım ve hazırlıkla hiçbir olumsuzluk yaşanmadan sünnet olabilir. Özetle, tıbbi bir gereklilik olmadığı sürece benim sünnet için önerdiğim zaman erken bebeklik veya 7-8 yaş dönemidir.