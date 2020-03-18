Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı
Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in oynadığı gerçek bir hayat hikayesi olan Doğduğun Ev Kaderindir 11. bölüm ile ekranlara geliyor. Kendinine gelen Mehdi evine dönüyor. Mehdi yeni bölümde çocuğu olduğunu öğrenecek mi? Zeynep evi terk edecek mi? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile ekrana gelirken izleyici Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı için aramalara başladı bile. Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...
18 Mart 2020, Çarşamba 20:59 Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölümde neler oldu? Benal'i Nermin'in evinde görmek, Mehdi'yi çok şaşırtır. Zeynep'ten sakladığı şeylerin karşısında, artık iyice köşeye sıkışmıştır. Zeynep, Nermin'i teselli etmeye çalışırken, adım adım kendi gerçeğine yaklaşır. Hayatın getirdikleri doğrultusunda büyük konuşmaması gerektiğini, deneyimleyerek anlayacaktır.
Ekrem'in içinde bulunduğu çember, git gide daralır. Nermin ve Meltem'in arasında bir seçim yapmanın vakti gelmiştir. Emine kurtuluşuna doğru yürüdüğünü sanırken, aslında karanlığına koştuğundan habersizdir.
Zeynep ve Mehdi'nin aşkları acı bir şekilde sınanır. Artık kavuşmalarının önünde, kendilerinden de büyük bir engel vardır.
Doğduğun Ev Kaderindir 11. bölümde hayati tehlikeyi atlatan Mehdi bir bebeği olacağını Zeynep'ten öğreniyor. Mehdi ve Zeynep'in aşkı bitiyor mu? Bu sorular cevaplarını beklerken Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.
Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sizlerle paylaşacağız.