Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölümde neler oldu? Benal'i Nermin'in evinde görmek, Mehdi'yi çok şaşırtır. Zeynep'ten sakladığı şeylerin karşısında, artık iyice köşeye sıkışmıştır. Zeynep, Nermin'i teselli etmeye çalışırken, adım adım kendi gerçeğine yaklaşır. Hayatın getirdikleri doğrultusunda büyük konuşmaması gerektiğini, deneyimleyerek anlayacaktır.

Ekrem'in içinde bulunduğu çember, git gide daralır. Nermin ve Meltem'in arasında bir seçim yapmanın vakti gelmiştir. Emine kurtuluşuna doğru yürüdüğünü sanırken, aslında karanlığına koştuğundan habersizdir.

Zeynep ve Mehdi'nin aşkları acı bir şekilde sınanır. Artık kavuşmalarının önünde, kendilerinden de büyük bir engel vardır.





Doğduğun Ev Kaderindir 11. bölümde hayati tehlikeyi atlatan Mehdi bir bebeği olacağını Zeynep'ten öğreniyor. Mehdi ve Zeynep'in aşkı bitiyor mu? Bu sorular cevaplarını beklerken Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sizlerle paylaşacağız.