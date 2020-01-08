“Doğduğun ev kaderinmiş. Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş”

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm ekrana geldi.

Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor: insan kaderini değiştirebilir mi?

Gerçek bir hayat hikayesi!

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm





Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı için merakla bekleyen izleyenlere güzel haber: Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanları













Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm ile 15 Ocak Çarşamba saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.