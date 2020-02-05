Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

Doğduğun Ev Kaderindir 4. bölüm





Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz.





Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm özeti

Mehdi, çocuklarını geri alabilecek mi? Çocukları elinden alınmış bir baba gibi yardıma muhtaç Mehdi'nin imdadına Zeynep yetişiyor. İkili arasındaki durum çok farklı bir yere mi gidiyor?

Mehdi'yi parmaklıklar ardında ziyarete giden Zeynep onun için çaba sarf etmeye karar veriyor. Kibrit için Mehdi ve Zeynep aile olma yolunda adım atacak mı? Mehdi Zeynep'e "Kal" diyecek mi? Yoksa Zeynep çekip gidecek mi?

Doğduğun Ev Kaderindir 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Doğduğun Ev Kaderindir 6. bölüm fragmanı yayınlandığı anda buradan izleyebilirsiniz.