Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Dizinin bu haftaki bölümünde Mehdi ve Zeynep arasındaki aşk alevlenirken, Ekrem'in herkesten sakladığı sırrını öğrenen Mehdi'nin yeni hamlesinin ne olacağı merak konusu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

TV8’de ekrana gelecek olan, yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” 7. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Fragmanda Zeynep, Benal'le birlikte hastaneden mutlu bir şekilde çıkarken görülüyor. Diğer yandan aşka dönüşen görücü usulü evliliklerini düzene sokmaya çalışan Zeynep ve Mehdi de ilişkilerini masaya yatırıyor. Çift birbirinden bir şey saklamayacağını söylüyor.

Benal, Mehdi'nin ailesine resti çekti

Zeynep'in eski nişanlısı Faruk ise Zeynep'in yakın arkadaşını dudağından öperken görülürken Benal de Mehdi'nin ailesine resti çekiyor. Bakalım yeni bölümde bizi başka neler bekliyor?



