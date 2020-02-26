Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölümde neler olacak?

Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur.

Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar.

Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.





“Doğduğun ev kaderinmiş.

Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş”

Yakında TV8’de yayınlanmaya başlayacak olan Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor: insan kaderini değiştirebilir mi?

Gerçek bir hayat hikayesi!

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölüm fragmanı yayınlandı

İşte Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölüm fragmanı

https://twitter.com/tv8/status/1232769355630469122?s=20