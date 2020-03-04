Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 4 Mart Çarşamba günü yayınlanan 9. bölümüyle ekranlara geldi. Merak edilen dizinin 9. bölümünde Zeynep ve Mehdi'nin aşkları acı bir şekilde sınanır. Artık kavuşmalarının önünde, kendilerinden de büyük bir engel vardır. Doğduğun Ev Kaderindir 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detayları sizin için toparladık.

Doğduğun Ev Kaderindir 9. bölüm özeti

Benal’i Nerminlerde görmek, Mehdi'yi çok şaşırtır. Zeynep'ten sakladığı şeylerin karşısında, artık iyice köşeye sıkışmıştır.

Zeynep, Nermin'i teselli etmeye çalışırken, adım adım kendi gerçeğine yaklaşır. Hayatın getirdikleri doğrultusunda büyük konuşmaması gerektiğini, deneyimleyerek anlayacaktır.

Ekrem'in içinde bulunduğu çember, git gide daralır. Nermin ve Meltem'in arasında bir seçim yapmanın vakti gelmiştir. Emine kurtuluşuna doğru yürüdüğünü sanırken, aslında karanlığına koştuğundan habersizdir. Zeynep ve Mehdi'nin aşkları acı bir şekilde sınanır. Artık kavuşmalarının önünde, kendilerinden de büyük bir engel vardır.





Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölüm fragmanı yayınlandı

Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölüm fragmanı izle

Doğduğun Ev Kaderindir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.