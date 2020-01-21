TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir 25 Aralık tarihinde yayın hayatına merhaba dedi. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı diziyle ilgili, yazdığı kitapla ilham veren Gülseren Budayıcıoğlu açıklamalarda bulundu. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlama?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı 'Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanıyor. Eylem Canpolat'ın yazdığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılıyor.

Camdaki Kız kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilgili açıklama

Gülseren Budayıcıoğlu, sosyal medya hesabından Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili açıklamada bulundu. İşte, o açıklama:

"Sevgili Arkadaşlarım,

Aylardır üzerinde çalıştığımız “Doğduğun Ev Kaderindir” adlı dizi nihayet yarın akşam TV 8’de ekranlara geliyor. Hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da hayatın içinden bir hikayesi var. Biliyorsunuz zaten gerçek bir hikayeden televizyona uyarlandı. Senaryo çok ama çok gerçek ve çok duygulu olsun istedim. Senaristimiz Eylem Canpolat öyle çok çalıştı, ortaya öyle bir bölüm çıkardı ki, ön izlemede gözyaşlarımı tutamadım. Karakterler de muhteşem olmuş. Umarım bir süre sonra karakterlerde kendinizi bulursunuz.

Çok sevgilerimle...

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu"





Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT'ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı. 1972'de Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi.

1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı. 23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği "Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi"ni kurdu.

2011 yılında ilk baskısı çıkan Hayata Dön dizisi İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. Son olarak 'Camdaki Kız' kitabı ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham kaynağı oldu.





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