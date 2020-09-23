Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlıyor?

TV8’in sevilen dizisi “Doğduğun Ev Kaderindir” 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı “Doğduğun Ev Kaderindir” 30 Eylül Çarşamba akşamı TV8’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk sezonu büyük başarıyla tamamlanan Doğduğun Ev Kaderindir’in toplam 12 bölümü yayınlanmıştı.

Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm özeti?

Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi’yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder.

Ancak Benal’in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan’ın, Benal için başka planları vardır.

Zeynep ve Mehdi; Nermin’in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak, birkaç günlüğüne balayına çıkarlar. Ancak bu seyahat, ilişkilerinde verecekleri en önemli sınavın da habercisidir.

Bu tatil, kimilerinin kalbinde yeni duyguların filizlenmesine vesile olurken; kimilerininkinde de onarılması zor yaralar açacaktır.

En karanlık gecenin sabahında bile umut var mıdır? Hayat, kimi zaman bittiği yerden mi başlar? Zeynep için, artık bu soruların cevabını öğrenme zamanı gelmiştir.

Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm fragmanı



