Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde karar verildi

Corona virüs nedeniyle çekimleri yapılamayan dizinin yurt dışı satışlarına ağırlık verildi. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol da geçtiğimiz ay bu satış toplantılardan birisine internet üzerinden canlı yayın ile katılmıştı. Bu çabalar da büyük takdir gördü. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yurt dışına yayılma hamlesi pandemi döneminde Türk dizilerinin yeniden atak yapması noktasında önemli bir adım oldu. My Home My Destiny adıyla yurt dışında satışı süren dizi için birçok ülkedeki televizyon kanalı ile görüşmeler devam ediyor.

12.bölüm sezon finali olacak

Dizinin ekibi ise önümüzdeki günlerde toplanacak. Alınan karar gereğince 12. sezon finali çekimleri yapılacak. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, yeniden sette buluşacak ve Mehdi ile Zeynep aşkı kaldığı yerden devam edecek. Sonra yeniden ara verilecek.

Eylül ayında başlaması bekleniyor

Haziran ayında dizinin 12. sezon finali yayınlandıktan sonra, ekip yeniden Ağustos ayında toplanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezonunun ise Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 11. bölümde neler oldu?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.





Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin konusu nedir?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi nerede çekiliyor?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.



