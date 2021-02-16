Magazin Doğduğun Ev Kaderindir dizisine flaş transfer

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine flaş transfer

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisine flaş transfer

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bir oyuncu transferi ile gündeme geldi. Behzat Ç.'nin Hayalet'i İnanç Konukçu da dizinin kadrosuna dahil oluyor.

16 Şubat 2021, Salı 19:07 Son Güncelleme:
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Başrollerini Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyicilerini heyecanlandıran bir transfer haberi geldi. Behzat Ç. dizisinde sevilen bir karakter olan Hayalet'le izleyenlerin gönlünde taht kuran oyuncu İnanç Konukçu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadrosuna dahil oldu.

İnanç Konukçu kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 10 Kasım 1985, Bala / Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana sanat Dalı mezunu.

Televizyon dünyasına 2005 senesinde TRT'deki Karanlıktaki Umut adlı dizi ile başladı. 2013 yılında rol aldığı Behzat Ç. dizisinde canlandırdığı “Hayalet” karakteri ile tanınmaktadır; Leyla ile Mecnun ve Kaçak dizilerinde rol almıştır.

Fox Tv’de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan, Ebru Aykaç ve Emel Çölgeçen’in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer alarak, “Hikmet Turaboğlu” rolünde oynadı. Dar Elbise, Kaçma Birader, Kasap Havası ve Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filmlerinde de rol aldı.

İnanç Konukçu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra film ve dizilerde rol almaya devam etmektedir.

Doğduğun Ev Kaderindir 31. bölümde neler oldu?

Zeynep'in Mehdi'nin davasını aldığının ortaya çıkması Barış ve Zeynep arasında büyük bir çatışma yaratır. Zeynep de Barış'ın kendisini takip etmesine sinirlenmiştir ve üzerinde tahakküm kurulduğu hissine kapılır. Bu, artık yaşamak istemediği bir durumdur. Öfkeyle, hesap vermektense ipleri koparma noktasına gelmeyi tercih eder ve istifa eder. Zeynep Mehdi'nin davasını aldığını ailesine de açıklar.

Evde de gerilim hat safhadadır. Barış, Zeynep'in davayı aldığı ve kardeşi Savaş'ın da ona yardım ettiği bilgisiyle sarsılmıştır. Zeynep'e çok kırgın ve kızgındır. Bu krizin akabinde Sofya seyahatini iptal eder. Dayısı Ali Rıza, Barış'ın bu eskisine benzemeyen hallerinin bir tek yorumu olduğunu savunmaktadır: Aşk. Mehdi artık cezaevinden çıkamayacağına emindir.

Ailesine ve özgürlüğüne kavuşma umudunu tamamen kaybetmiştir. Ona tuzak kurarak cezaevinde kalmasına sebep olan Veysi'den intikam almaya karar verir. Cengiz'in ise Mehdi için bambaşka gelecek planları vardır. Zeynep artık Mehdi'yi cezaevinden çıkarmanın tüm yollarının tıkandığını düşünürken gelen bir telefon her şeyi değiştirir.

Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm fragmanı



Zeynep Mehdi'nin radarında!

Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm fragmanında; Mehdi hapisten daha güçlü bir şekilde çıkıyor, üstelik artık tek başına değil ve adamları da var. Bu duruma herkes şaşırırken Barış Zeynep'i güvenliğiyle ilgili uyarıyor. Zeynep Mehdi'den yana bir sıkıntı gelmeyeceğini düşünürken Mehdi adamlarını Zeynep'in peşine takıyor.

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