Doğduğun Ev Kaderindir izleyiciyi çileden çıkardı

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, bu akşam 35. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde Mehdi bir kez daha sabırları taşırdı. Mehdi'nin Zeynep'ten sonra Benal'i de odaya kilitlemesi bardağı taşırırken Zeynep'in Mehdi'nin karşısında dimdik durup Benal ve bebeğine sahip çıkması izleyicinin takdirini kazandı.

Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölümde neler oldu?

Barış'ın evlenme teklifini kabul eden Zeynep için artık yepyeni bir hayat sayfası açılmıştır. Tam bu esnada gelen telefonla geçmiş yaşamı ve travmaları tetiklenir. Önünde iki yol vardır. Ya her şeyi görmezden gelip Barış'la mutlu bir hayata yelken açacak ya da kendisi ile aynı kaderi yaşayanlara yardım edecektir. Zeynep'in geçmişe mücadelesi bitmemiştir ve atacağı her adım onu daha da eskilere gönderir.

Barış ve Zeynep'in evleneceği haberi Sakine'nin itirazlarına rağmen Nermin'in evinde sevinçle karşılanır. Ama bu sırada Benal yaşadıklarına katlanamayıp herkesi etkileyecek bir hamle yapar.

Barış'ın evinde ise Özlem bu evliliğe engel olmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Asıl kıyamet ise Mehdi bu haberi öğrendiğinde kopacaktır. Zeynep'in çocukluk yaralarını sarabilmesi için önemli bir karar vermesi gerekir.