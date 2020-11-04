Doğduğun Ev Kaderindir’de kırılma anı geldi!

TV8’de yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören, OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi 2. sezonuyla daha güçlü bir hikaye sunumu sergiliyor… Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı diziye yeni katılan Engin Öztürk, şimdiden diziyi fazlasıyla değiştirdi.

Zeynep’i eve kilitleyen, onu kendi fikir ve görüşleri ile yönetmeye çaba harcayan Mehdi, sert bir kayaya çarpmıştı. Zeynep’in barışma teklifini kabul etmemesi, boşanmadan vazgeçmemesi de dizide heyecanı artırdı. Mehdi, eşini geri kazanmak için kılık kıyafetini değiştirecek. Ancak aynı adam olmaktan da kurtulamayacak.

Şimdi Mehdi’nin bir rakibi var. İşte kırılma anı da Barış karakterinin ortaya çıkması ile başladı… Zeynep, onun fikirlerinden ve duruşundan çok etkileniyor… Barış hukuk bürosu sahibi, genç, yakışıklı ve başarılı bir avukat.

Disiplinli, azimli ve adil bir karakteri olan Barış, Zeynep’i kendisine doğru mıknatıs gibi çekiyor. Geçmiş yaşamları birbirine çok benzeyen Barış e Zeynep kısa zamanda birbirlerini fark ediyor. İşte bundan sonrası Mehdi için büyük çatışmaların başladığı an olacak gibi duruyor…

Sosyal medyada ise Mehdi karakterine laf çarpmak artık moda oldu. Barış’ı ise öven bir izleyici grubu var. Elbette ki hikayenin ilerleyen bölümlerinde Barış’ın farklı bir yüzü ortaya çıkar mı, Zeynep yeniden Mehdi’ye döner mi bilinmez…

İşte sosyal medyada izleyicilerin Mehdi ve Barış karakterleri ile ilgili şaşırtan yorumları:

“Mehdi istediğin kadar zengin ol, klas adam gibi takıl ama senin özün belli. Çok ümitlenme yani. Zeynep’in seni öyle görünce ‘vah ne kaybetmişim’ diye sızlanacağını da sanma!”

“Erkekler böyle düşünüyor işte… Zengin olunca, düzgün giyinince beni beğenecek, pişman olacak… Abi kadın seni o halinle seviyordu. Zengin olup olmaman kıyafetin önemli değil ki… Karekterin, hareketlerin önemli, değiştireceğin şey o olmalı…”

“Zeynep, Barış ile çok içli dışlı olmasın. İşinde patron olsun. Her boşanan kadın veya erkek birini bulmak durumunda mı?”

“Oh be dizinin ağır ve kasvetli havası değişsin biraz… Bir mahalle icinde dön dolaş aynı konular vardı…”

“Mehdi, Barış’la gördü, galiba boşayacak, gurur yapıp sonra da Barış’a rakip falan olabilir, zengin olmaya çalışabilir.”











