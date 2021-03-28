Doğduğun Ev Kaderindir’de Mehdi ölüyor!

İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği Mehdi’nin bir süredir yaşadığı ilginç değişim izleyenleri çok şaşırtıyor, gerçeklikten koparıyordu! Bir anda bu kadar büyük bir değişim geçiren karakter, dizinin istenmeyen adamı olmuştu!

Mehdi için senaristler ne yapsa artık kendisini affettiremeyecek noktaya gelmişti! Üstelik dizinin diğer esas adamı Barış’la ilgili izleyenlerin daha samimi duyguları oluştu. Engin Öztürk’ün hayat verdiği Barış’a sevgi büyürken, Mehdi ise her hareketiyle itici hale geldi!

Demet Özdemir’in Zeynep karakterine hayat verdiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde Mehdi vurularak ölüyor!

Zeynep’in kucağında Müjgan bebekle koştuğu bir sırada bahçede kurşunlar havada uçmaya başlıyor. Mehdi, Zeynep’in önüne atlayarak kurşunlara hedef oluyor.

Dizinin başında kimse Mehdi’nin böyle bir konuma geleceğini tahmin bile etmiyordu! Herkesi şoke eden bir değişim geçiren Mehdi’nin mafya ilişkilerinin içine girmesinden sonra da ‘Su testisi su yolunda kırılır’ dedirten bir sonla diziye veda etmesi ise kaçınılmaz bir son oldu!

Böylece dizinin başrollerinden birisi de daha sezon bile bitmeden diziye veda etmiş olacak! Tabii bu durumda dizinin 3. sezonda devam edip etmeyeceği de bir başka muamma! Hikayenin Mehdi olmadan nasıl bir yön çizeceğini hep birlikte izleyip göreceğiz…

Bu arada dizinin yeni bölümünde Kırmızı Oda’da Erkan Petekkaya’nın oynadığı Sadi karakteri de yer alıyor. Bu ilginç karakter geçişi de dizinin yeni bölümüne heyecanlı sahneler katacak…



