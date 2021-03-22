Magazin Doğduğun Ev Kaderindir'de şoke eden ayrılık! İbrahim Çelikkol bırakıyor

Doğduğun Ev Kaderindir'de şoke eden ayrılık! İbrahim Çelikkol bırakıyor

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Doğduğun Ev Kaderindir'de şoke eden ayrılık! İbrahim Çelikkol bırakıyor

Doğduğun Ev Kaderindir'de beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. İddialara göre başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol diziye veda ediyor.

22 Mart 2021, Pazartesi 15:01 Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide hikayesi biten yakışıklı oyuncu Çelikkol, bu hafta sevilen projeye veda edecek.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Erkan Petekkaya'nın konuk olacağı açıklanmış ve bu durum izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

Çelikkol, partneri Demet Özdemir ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olacak Erkan Petekkaya ile olan fotoğrafını paylaştı.

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