Star TV’de ekrana gelecek olan Kağıt Ev dizisinin başrolündeki ismin Erdal Beşikçioğlu olacağı ortaya çıkmıştı. Dizinin kadrosunda Nur Fettahoğlu adının geçmesi de diziyle ilgili merakları arttırdı.

Yasak Elma dizisinden kısa bir süre önce ayrılan Can Nergis ile, geçtiğimiz sezon Yasak Elma’ya veda eden Tuvana Türkay da Kağıt Ev dizisinde rol alacak isimler arasında.

Birsen Altuntaş’ın twitter hesabında verdiği bilgiye göre diziye Çetin rolüyle Bülent Gültekin, Mert rolüyle Nejat Uygur, İnci rolüyle Tuğçe Aykut ve Melisa rolüyle Bulut Eker de katıldı.

Helin Kandemir de kadroda

Doğduğun Ev Kaderindir'de Dilara yani Kibrit karakterine hayat veren Helin Kandemir'in de Kağıt Ev dizisinin kadrosuna katıldığı ortaya çıktı.