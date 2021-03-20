Magazin Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıp Kağıt Ev dizisinin kadrosuna katılmış

Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıp Kağıt Ev dizisinin kadrosuna katılmış

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Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıp Kağıt Ev dizisinin kadrosuna katılmış

Nisan ayında ekranda olması planlanan Kağıt Ev dizisi ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden bir simin de Kağıt Ev dizisinin kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı.

20 Mart 2021, Cumartesi 19:59 Son Güncelleme:
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Star TV’de ekrana gelecek olan Kağıt Ev dizisinin başrolündeki ismin Erdal Beşikçioğlu olacağı ortaya çıkmıştı. Dizinin kadrosunda Nur Fettahoğlu adının geçmesi de diziyle ilgili merakları arttırdı.

Yasak Elma dizisinden kısa bir süre önce ayrılan Can Nergis ile, geçtiğimiz sezon Yasak Elma’ya veda eden Tuvana Türkay da Kağıt Ev dizisinde rol alacak isimler arasında.

Birsen Altuntaş’ın twitter hesabında verdiği bilgiye göre diziye Çetin rolüyle Bülent Gültekin, Mert rolüyle Nejat Uygur, İnci rolüyle Tuğçe Aykut ve Melisa rolüyle Bulut Eker de katıldı.

Helin Kandemir de kadroda

Doğduğun Ev Kaderindir'de Dilara yani Kibrit karakterine hayat veren Helin Kandemir'in de Kağıt Ev dizisinin kadrosuna katıldığı ortaya çıktı.

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