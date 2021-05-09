Dogecoin sert düştü! Elon Musk hayal kırıklığı yarattı

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre dünden beri tüm dünyada kripto para birimlerinden Dogecoin'deki gelişmeler takip ediliyordu. Çünkü Tesla'nın sahibi kendini Dogefather olarak ilan eden Elon Musk'ın açıklamaları rekor üstüne rekor kıran Dogecoin için belirleyici olacaktı. Ancak açıklamalar sonrası Dogecoin'deki aşağı yönlü hareket hayal kırıklığına uğrattı.

NBC'de yayınlanan 'Saturday Night Live'a konuk olan Tesla'nın ünlü iş insanı Elon Musk, bu kez Dogecoin konusunda bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Musk, "Dogecoin, geleceğin para birimi. Dünyayı ele geçirecek durdurulamaz bir finansal araç" dese de kayıpları durduramadı.

KENDİNİ 'DOGEFATHER' İLAN ETMİŞTİ

Kendini hem öncesinde hem de şov sırasında “Dogefather” ilan eden Elon Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kıran Dogecoin'de beklenen 1 dolarlık seviyesi gelmedi. Şovun ardından yüzde 29 düşüş yaşan Dogecoin 51 cent seviyelerini test etti.

Dogecoin şu anda 0,556537 dolar seviyesinde seyrediyor. Hala dördüncü sırada olan kripto para biriminin piyasa değeri hakimiyeti yüzde 2,89 seviyesinde. Doge son 24 saatte uçurum bir fark yaşadı ve en düşük 0,51 dolar, en yüksek ise 0,72 dolar seviyesini gördü.

Aslında, Dogecoin'in fiyatı Musk yayındayken düşmeye başladı. Program sona erdiğinde yaklaşık 0,56 doları gördü. Ek olarak, ticaret uygulaması Robin Hood, Musk şovdayken kripto para birimi ile ilgili alım satım sorunları yaşadı, ancak sorunlar hızla çözüldü.



